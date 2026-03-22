Dieser Autounfall ruinierte Piero Esteriores Karriere

Piero Esteriore hat im Podcast "Flowcast" offen über den folgenschwersten Moment seiner Karriere gesprochen. Im Jahr 2007 fuhr der Schweizer Musiker mit seinem schwarzen Mercedes in den Eingang des Ringier-Pressehauses in Zürich, wo sich die Redaktion der Zeitung Blick befindet. Auslöser für seine Kurzschlussreaktion war ein Artikel über seine 30. Geburtstagsfeier, die gleichzeitig die Release-Party für seine neue CD war. In dem Bericht war von einer angeblichen "Mafia-Beerdigung" die Rede, was Piero zutiefst traf. Gegenüber Blick räumte er ein: "Ich hatte den Gang auf D statt auf P gelassen. Das Auto rollte im Standgas in die Tür!" Es sei keine Absicht gewesen, mit Vollgas hineinzufahren, wie damals berichtet wurde.

Die Konsequenzen seiner Tat waren verheerend und verfolgten den Sänger über Jahre hinweg. "17 Jahre lang wirst du nicht mehr im Radio gespielt, überall wird es mühsam, Türen gehen zu und keiner getraut sich, mit mir zu arbeiten", schilderte Piero im Podcast. Er habe unter Nervenzusammenbrüchen und Depressionen gelitten, sei auf der Straße angespuckt und sein Auto zerkratzt worden. Auch finanziell geriet der Musiker ins Straucheln: "Ich schlage mich seit 20 Jahren mit Betreibungen, seit dem Ringier-Crashfall. Logischerweise bin ich ins Schleudern gekommen." Besonders schmerzhaft sei für ihn, dass er mit dieser Aktion und nicht mit seiner Musik in Erinnerung geblieben sei.

Pieros Weg in die Öffentlichkeit führte 2009 über das Big Brother-Haus. Später nahm er an Das Supertalent teil und schaffte es dort sogar bis ins Halbfinale. Doch sein Leben war von mehreren Schicksalsschlägen geprägt. Sein Großvater, bei dem er aufgewachsen war und der ihm sehr wichtig war, starb kurz vor dem verhängnisvollen Vorfall im Jahr 2007. Erst vor etwa zwei Jahren konnte sich Piero nach eigenen Angaben selbst verzeihen. "Ich habe drei Kinder, für die ich Verantwortung trage", erklärte er gegenüber Blick. Im Februar gab der Musiker bekannt, aus der Familienband Esteriore Brothers auszusteigen, um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Seine drei Brüder Mimmo, Gabriele und Amedeo machen als Trio weiter.

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Imago Piero Esteriore bei der DAS ZELT Gala 2024 in Zürich

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Philipp Mertens / Future Image / ActionPress Piero Esteriore beim Auftakt des Ole-Party-Sommers 2013 in Bonn

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Christoph Reichwein / ActionPress Piero Esteriore beim Einzug ins Big Brother Haus in Köln 2009

17 Jahre kaum im Radio: War die Karrieresperre nach dem Crash verhältnismäßig? Viel zu hart – ein Fehltritt sollte nicht ein Leben lang nachhallen! Angemessen, diese Konsequenzen mussten sein. Ergebnis anzeigen