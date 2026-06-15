Neue Stars in "Only Murders in the Building"-Staffel sechs

Bekannte britische Stars treffen auf eine der beliebtesten Comedyserien der letzten Jahre: Only Murders in the Building auf Hulu bekommt für seine sechste Staffel ein beeindruckendes Ensemble an britischen Topstars. Mit dabei sind unter anderem David Tennant (55), Nicola Coughlan (39), Jodie Whittaker (44), Jim Broadbent (77) und Richard Ayoade. Erstmals verlässt die Serie ihren gewohnten Schauplatz New York City – das ermittelnde Trio um Charles (Steve Martin, 80), Oliver (Martin Short, 76) und Mabel (Selena Gomez, 33) zieht für die neuen Folgen nach London. Die Dreharbeiten in Großbritannien laufen bereits.

Das neue Casting liest sich wie ein Who's who des britischen Showbusiness. David ist vor allem als der zehnte und vierzehnte Doktor aus Doctor Who bekannt, aktuell ist er in der Disney+-Serie "Rivals" zu sehen. Seine frühere "Doctor Who"-Nachfolgerin Jodie Whittaker, die als erste Frau die Rolle der Zeitreisenden übernahm, stößt ebenfalls zum Cast. Netflix-Star Nicola ist vor allem als Lady Whistledown aus Bridgerton bekannt – sie hatte zuletzt in Staffel drei der Erfolgsserie die Hauptrolle übernommen. Ergänzt wird die Besetzung unter anderem durch Jim, der vielen als Horace Slughorn aus den Harry Potter-Filmen bekannt ist und für seinen Auftritt in "Iris" einen Oscar als bester Nebendarsteller gewann. Bereits zuvor wurden Namen wie Martin Freeman (54), Sharon Horgan und Geri Halliwell (53) als wiederkehrende Figuren bestätigt.

"Only Murders in the Building" wurde von Steve Martin und John Hoffman entwickelt und erzählt die Geschichte dreier ungleicher Hobbydetektive, die gemeinsam in einem New Yorker Apartmentkomplex wohnen und Mordfälle in ihrem eigenen Podcast lösen. Die Serie ist für ihre Mischung aus Witz, Spannung und prominenten Gastauftritten bekannt. Mit dem Umzug nach London wagen die Macher in der sechsten Staffel einen großen Schritt, der offenbar auch jede Menge britisches Toptalent vor die Kamera lockt.

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Collage: Getty Images, Disney+ Collage: Links: Nicola Coughlan, Februar 2025, Rechts: Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

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Imago David Tennant bei den BAFTA Film Awards 2025 in London

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Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, 2022