Schon so viel erreicht: North West feiert 13. Geburtstag

North West (13) hat offiziell den Sprung ins Teenagerleben geschafft: Kim Kardashian (45) und Kanye Wests (49) älteste Tochter feiert heute, am 15. Juni, ihren 13. Geburtstag – und startet in ihr wohl größtes Jahr bisher. Nur wenige Tage vor ihrem Ehrentag stand North beim Lyrical Lemonade Summer Smash Festival in Bridgeview, Illinois, alleine auf der Bühne. Für den Anlass hatte sie ihr charakteristisches türkisfarbenes Haar in langen Zöpfen getragen und dazu ein schwarzes Balenciaga-Ensemble gewählt, das sie mit einem Nieten-Choker, einer Kette mit Diamantbesatz und einer markanten dunklen Sonnenbrille abrundete. Während die Nachwuchssängerin performte, feuerte Mama Kim sie aus dem Backstagebereich an und filmte den großen Auftritt für Instagram.

"Es gibt niemanden wie dich, mein kleines Mädchen! Ich liebe es, deine Mama zu sein und zu sehen, wie du groß wirst", schrieb Kim auf Instagram zu einer ganzen Reihe von Schnappschüssen aus Norths Leben. Die letzten zwölf Monate hätten für North kaum aufregender laufen können. Im Mai veröffentlichte sie mit "N0rth4Evr" ihre erste eigene EP, die sie zusammen mit ihrem berühmten Vater ausgearbeitet hat. Kanye holte seine Tochter zudem mehrfach zu sich auf die Bühne – etwa bei seinem Comeback-Konzert im SoFi Stadium in Los Angeles, wo die beiden gemeinsam die Songs "Talking" und "Piercing on My Hand" präsentierten, oder bei einem Überraschungsauftritt in Mexiko-Stadt. Im Mai teilte North sich beim Rolling Loud Festival in Orlando außerdem mit Rapperin Molly Santana die Bühne. Selbst ihr sonst eher zurückhaltender Onkel Rob Kardashian (39) zeigte sich öffentlich stolz und postete liebevolle Worte für seine Nichte, als ihre EP erschien.

Damit North sich noch intensiver auf ihre Leidenschaften konzentrieren kann, wird sie mittlerweile zu Hause unterrichtet. In Khloé Kardashians (41) Podcast "Khloe in Wonderland" erklärte Kim, dass sie selbst einen großen Teil des Homeschoolings übernimmt und sich sogar mehrere Monate Auszeit genommen hat, um gemeinsam mit einer Lehrerin Norths Stundenplan zu begleiten. Die Unternehmerin betonte, dass ihre Tochter vor allem in Fächern aufblühe, die etwas mit Musik und kreativen Projekten zu tun haben.

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Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024