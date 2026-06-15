Sofia Richie zeigt einen ersten Blick auf Sohnemann Henry

Drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Henry hat Sofia Richie Grainge (27) ihren fast elf Millionen Instagram-Followern nun einen seltenen Blick auf den Kleinen gegönnt. Die 27-Jährige teilte auf der Plattform einen Beitrag mit mehreren Fotos aus Tokio – darunter ein zuckersüßes Bild von Henrys winzigen Füßchen, die aus einem Kinderwagen herausgucken. Dazu schrieb sie schlicht "Postkarte aus Tokio". Neben den Baby-Schnappschüssen zeigte die Influencerin auch lässige Reiseoutfits und Impressionen aus der japanischen Hauptstadt, wie Daily Mail berichtete.

Henry ist Sofias zweites Kind. Die Tochter Eloise, die gerade zwei Jahre alt geworden ist, hat sie ebenfalls mit ihrem Mann Elliott Grainge. Die Geburt ihres Sohnes hatte sie im März dieses Jahres per Instagram bekannt gegeben – mit einem gemeinsamen Foto ihrer beiden Kinder und dem Kommentar: "Henry Cecil Grainge 03/18/26. Die Lieben meines Lebens." Ihre Schwangerschaft hatte sie bereits im Oktober 2025 öffentlich gemacht.

Sofia heiratete Elliott im April 2023. Die Hochzeit fand im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc an der französischen Riviera statt, wo Sofia in einem bestickten, elfenbeinfarbenen Kleid von Chanel durch den Gang schritt. Zu den Gästen zählten neben ihrer Schwester Nicole Richie (44) und deren Mann Joel Madden (47) auch Cameron Diaz (53), die mit Joels Zwillingsbruder Benji Madden (47) verheiratet ist. Elliott entstammt ebenfalls einer Musik-Dynastie: Sein Vater Lucian Grainge ist CEO von Universal Music Group, und Elliott selbst ist CEO der Atlantic Music Group sowie Gründer des Independent-Labels 10K Projects.

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Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Dezember 2023

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Instagram / sofiagrainge Sofia Richie Grainges Sohn Henry im Juni 2026

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Getty Images Elliot Grainge und Sofie Richie bei den Grammy Awards