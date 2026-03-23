Annie Kilner und Kyle Walker begrüßen Baby Nummer fünf

Annie Kilner und Kyle Walker (35) sind Eltern geworden! Das Model und der Fußballer dürfen sich über die Geburt ihres fünften gemeinsamen Kindes freuen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei, dass es sich diesmal um eine Tochter handelt – nach vier Söhnen bekommen die beiden nun endlich ihr erstes Mädchen. Die 33-Jährige verkündete die frohe Botschaft mit einem emotionalen Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Auf dem Bild ist Kyle zu sehen, wie er die Neugeborene zärtlich im Arm hält, während das Baby in eine Decke eingewickelt ist. Wann genau die kleine Tochter zur Welt kam, verriet Annie nicht.

Die Geburt markiert ein neues Kapitel für das Paar, dessen Beziehung in der Vergangenheit durch eine öffentliche Affäre des Fußballstars mit Lauryn Goodman auf die Probe gestellt wurde. Kyle zeugte mit Lauryn zwei Kinder, was die Ehe mit Annie in eine schwere Krise stürzte. Trotz des Seitensprungs und der daraus resultierenden Kinder entschied sich Annie, ihrem Mann eine weitere Chance zu geben. Die Schwangerschaft und nun die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter gelten als deutliches Zeichen dafür, dass die beiden ihre Beziehung retten konnten.

Annie und Kyle leben mit ihren vier Söhnen Roman, Riaan, Reign und Rezon in Cheshire. Für den 35-jährigen Verteidiger ist es insgesamt das siebte Kind, wenn man die beiden Kinder aus der Affäre mit Lauryn mit einbezieht. Die Geburt der kleinen Tochter komplettiert nun die Familie, die nach der Ehekrise offenbar wieder zusammengefunden hat. Annie hatte ihre Schwangerschaft zunächst nur im engsten Kreis geteilt, bevor die Nachricht dann im Februar öffentlich wurde.

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Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juli 2018

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Instagram / annievkilner Kyle Walker mit seinem Baby, März 2025

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Instagram / annievkilner Annie Kilner im Januar 2024