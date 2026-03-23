Nach 50 Jahren: Alice Cooper erneuert sein Eheversprechen

Alice Cooper (78) und seine Frau Sheryl Cooper haben am 21. März ihre goldene Hochzeit mit einer ganz besonderen Feier begangen. Der Rockmusiker und die 69-jährige Tänzerin und Choreografin erneuerten ihr Eheversprechen bei einer Zeremonie im historischen Wrigley Mansion in Phoenix. Wie das Magazin Hello berichtet, waren bei der Feier 220 Gäste anwesend, als sich das Paar erneut das Jawort gab. Sheryls 92-jähriger Vater William Goddard führte durch die Trauung und übernahm damit dieselbe Rolle wie bereits bei der ursprünglichen Hochzeit der beiden im Jahr 1976. Vier Generationen der Familie waren vor Ort, darunter die drei gemeinsamen Kinder des Paares – Calico, Dashiell und Sonora – sowie ihre Enkelkinder.

Das Paar tauschte dem Magazin zufolge individuell gestaltete Ringe aus, die ihnen von ihrem langjährigen Freund Jimmy Chase geschenkt wurden. Die Ringe aus 18-karätigem Gold sind mit Rubinen und Diamanten besetzt und wurden speziell an den Lebensstil von Alice und Sheryl angepasst, etwa an die Notwendigkeit des Sängers, ein Mikrofon zu halten, und seine Liebe zum Golf. Während des Auszugs hielt das Paar inne, und der "School's Out"-Sänger legte seine Frau galant zurück, um sie zu küssen, während die Gäste jubelten und applaudierten. Alice und Sheryl sprachen außerdem persönliche Gelübde.

Alice und Sheryl lernten sich kennen, als die in New York City ausgebildete Balletttänzerin für die Bühnenshow des Rockmusikers vortanzte. Sie tourte 1975 als Tänzerin für die "Welcome to My Nightmare"-Show mit ihm, und zunächst wurden die beiden beim Fernsehen zu Freunden, bevor sie eine Beziehung begannen. Am 20. März 1976 heirateten sie schließlich. Das Paar bekam 1981 Tochter Calico, 1985 Sohn Dashiell und 1992 Tochter Sonora. "Wir sind fast nie getrennt. Es ist großartig", sagte Alice 2019 gegenüber Billboard über seine Frau, die auch professionell eng mit ihm zusammenarbeitet. Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe antwortete der Musiker 2016: "Die Leute fragen mich, ob es schwer sei, zu Hause zu lassen, wenn ich auf Tour gehe. Ich sage dann: 'Ich bringe mein Zuhause mit.' Denn wirklich, ein Haus ist ein Haus, aber ein Zuhause ist, mit wem du in dem Haus bist."

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Getty Images Sheryl Goddard und Alice Cooper

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Getty Images Alice Cooper, Sänger, im August 2015

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Getty Images Sheryl Goddard und Alice Cooperin Beverly Hills, Februar 2019