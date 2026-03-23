Name verraten: Charlie Puth ist erstmals Vater geworden

Charlie Puth (34) und seine Ehefrau Brooke Sansone sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der Sänger verkündete die freudige Nachricht am Montag auf Instagram, wo er einen süßen Beitrag mit mehreren Fotos seines Neugeborenen teilte. Auf den Bildern sind unter anderem Krankenhaus-Polaroids zu sehen, die Charlie gemeinsam mit Brooke zeigen. In der Bildunterschrift spielte das Paar auf den Beatles-Hit "Hey Jude" an und schrieb schlicht: "Hey Jude". Dazu nannten sie das Geburtsdatum des kleinen Jungen: den 13. März. Brooke verriet in ihrer Instagram-Story den vollen Namen des Babys: Jude Crawford Puth. Die frischgebackene Mama teilte außerdem ein rührendes Foto ihres Sohnes und schwärmte: "Meine ganze Welt."

Die Schwangerschaft hatten Charlie und Brooke bereits im Oktober des vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Der Musiker hatte die Babyankündigung damals in einem Clip zu seinem Musikvideo "Changes" versteckt. In den folgenden Monaten dokumentierten die beiden ihre Reise zum Elternglück auf Social Media und teilten regelmäßig Fotos von Brookes Babybauch sowie Ultraschallbilder mit ihren Fans.

Charlie und Brooke hatten im September 2024 in Montecito, Kalifornien, geheiratet. Während der Sänger sich auf die Ankunft seines ersten Kindes vorbereitete, stand er gleichzeitig vor der Veröffentlichung seines neuen Albums "Whatever's Clever!", das am 27. März erscheinen soll. Im Januar gestand Charlie gegenüber Rolling Stone, dass ihn die Doppelbelastung nervös mache. Auch eine anstehende Welttournee, die im April startet, beschäftigt den 34-Jährigen. Er plane, Brooke und das Baby auf die Tour mitzunehmen, wünsche sich aber ein möglichst normales Leben für seinen Sohn. "Ich möchte, dass das Baby ein normales Leben hat", erklärte er. In einem Interview mit Jimmy Fallon (51) im Oktober hatte Charlie bereits gescherzt: "Ich hoffe, das Baby mag Musik, denn das ist das Einzige, worin ich gut bin."

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Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Baby2Baby Gala 2025

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Instagram / charlieputh Charlie Puths neugeborener Sohn Jude, März 2026

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Instagram / charlieputh Charlie Puth mit seinem Sohn Jude, März 2026

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