Charlie Puth teilt süße Babybauch-Fotos seiner Frau Brooke

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min

Baby-Countdown bei Charlie Puth (34) und Brooke Sansone: Auf Instagram hat der Sänger nun eine ganze Reihe neuer Fotos seiner hochschwangeren Frau geteilt. Laut Daily Mail zählt das Paar bereits die Tage bis zum errechneten Geburtstermin im März. Die Bilder zeigen Brooke, die über das ganze Gesicht strahlt und stolz ihren Babybauch präsentiert. Währenddessen überschlagen sich die Kommentare mit Glückwünschen und die Aufregung bei den werdenden Eltern dürfte kaum größer sein.

Charlie und Brooke hatten die Schwangerschaft im Oktober mit einer süßen Überraschung publik gemacht: Im Musikvideo zu "Changes", der ersten Single aus Charlies kommendem vierten Album "Whatever's Clever!", ist Brooke mit liebevoll auf ihren Bauch gelegten Händen zu sehen. Kurz darauf bestätigte Charlie in der "The Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51): "Wir erwarten ein Baby im März. Ich werde Vater." Das Geschlecht des Kindes behält er jedoch bewusst für sich und scherzte: "Ich hoffe, das Baby mag Musik, denn das ist das Einzige, was ich gut kann."

Der März wird für Charlie also eine echte Herausforderung: Neben den Vorbereitungen auf sein Vaterglück erscheint im selben Monat auch sein neues Album "Whatever's Clever!". Im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone verriet der Sänger, wie sehr ihn der Gedanke an die anschließende Tour beschäftigt. "Ich kann ehrlich gesagt gerade nicht mal darüber nachdenken, denn deswegen verkrampft sich mein Kiefer", sagte er. Die geplante Welttournee startet am 22. April in San Diego und läuft bis Juli. Dennoch möchte Charlie so viel Zeit mit seinem Baby wie möglich verbringen.

Charlie Puth mit seiner schwangeren Frau Brooke Sansone
Charlie Puth mit seiner schwangeren Frau Brooke Sansone
Charlie Puth und seine schwangere Brooke Sansone
Charlie Puth und seine schwangere Brooke Sansone
Brooke Sansonse und Charlie Puth
Brooke Sansonse und Charlie Puth
