Auf Tour mit Baby: Charlie Puth stresst die Doppelbelastung

Charlie Puth (34) stellt sich auf einen Ausnahme-März ein: Der Sänger erwartet sein erstes Kind mit Brooke Sansone – genau dann, wenn auch sein viertes Album erscheint. Im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone verriet Charlie, wie sehr ihn der Gedanke an die anschließende Tour beschäftigt. "Ich kann ehrlich gesagt gerade nicht mal darüber nachdenken, denn deswegen verkrampft sich mein Kiefer", sagte er. Er wolle unbedingt präsent sein: "Ich will immer sicherstellen, dass ich für das Baby da bin." Für Auftritte hat er einen Plan: Hinter der Bühne sollen riesige Kopfhörer das Neugeborene schützen, und vielleicht kann er sogar kurz rüberwinken.

Die "Whatever’s Clever!"-Welttour startet am 22. April in San Diego und läuft bis Juli, aber Brooke und das Baby werden nicht jede Station begleiten. "Touren ist eine wirklich unnatürliche Sache", erklärte er und machte klar, dass ständiges Reisen mit Flugzeugen für das Kind nicht infrage kommt: "Wir machen es dort, wo es Sinn ergibt, aber ich will das normalste Leben für mein Kind." Das Album "Whatever’s Clever!" erscheint am 27. März, vorab sind bereits die Songs "Changes" und "Beat Yourself Up" draußen. Den Babybauch hatte Charlie im "Changes"-Video im Oktober öffentlich gemacht und kurz darauf in der "Tonight Show" bestätigt: "Ich werde Vater", betonte er, ohne das Geschlecht zu verraten.

Privat greift der Musiker auf ein Ritual aus seiner eigenen Kindheit zurück: Schon jetzt bekommt das Baby Musik auf die Ohren – per Kopfhörer auf Brookes Bauch, so wie es Charlies Mutter früher bei ihm machte. Er erzählte, dass er als Ungeborener mit James Taylor und Luther Vandross beschallt wurde und dadurch früh eine breite Palette an Klängen mitbekam. "Ich hoffe, Baby mag Musik, denn das ist das Einzige, worin ich gut bin", sagte er in der "Tonight Show". Ob das Baby später selbst auf der Bühne stehen will oder nicht, lässt er offen – für ihn zählen jetzt vor allem Nähe, Routine und ein Zuhause, das nicht ständig im Flugzeug liegt.

Getty Images Charlie Puth bei der Grammy Hall Of Fame Gala in Beverly Hills, Mai 2025

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Baby2Baby Gala 2025

Instagram / charlieputh Brooke und Charlie Puth, Oktober 2025