Charlie Puth wird Vater: Oprah Winfrey bietet ihre Hilfe an

Charlie Puth (33) und seine Frau Brooke Sansone schweben gerade auf Wolke sieben, denn die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Zu aller Vorfreude auf den Nachwuchs sorgte jetzt auch noch Oprah Winfrey (71) für eine charmante Überraschung. Die Moderatorin bot höchstpersönlich an, als Babysitterin einzuspringen. Unter einem Instagram-Post über die Babynews des Paares, schrieb Oprah augenzwinkernd: "Ruft an, wenn ihr einen Babysitter braucht." Nicht nur die Fans waren amüsiert von dem humorvollen Kommentar der Talkmasterin.

Charlie zeigte sich in der Show "Today with Jenna & Friends" begeistert von dem Angebot. Dabei enthüllte der Musiker auf humorvolle Weise, dass Oprah vermutlich gar nicht wusste, den Kommentar nicht direkt unter seinem Profil, sondern unter dem Account von Billboard zu hinterlassen. Doch später habe sie ihm privat geschrieben und ihre Freude über die Schwangerschaft ausgedrückt, ließ Charlie im Gespräch verlauten. Jenna Bush Hager, Gastgeberin der Show, scherzte daraufhin, dass sie hoffe, Oprah werde ihr Versprechen auch wirklich einlösen. Charlie selbst konnte sich diesen Gedanken gut vorstellen und amüsierte sich über die Vorstellung: "Wie lustig wäre das denn?", fragte er lachend.

In der Zwischenzeit genießen der Sänger und seine Frau ihre besondere Zeit und lassen auch Fans daran teilhaben. Erst kürzlich veröffentlichte das Paar auf Instagram eine herzliche Fotostrecke, in der Brooke stolz ihren Babybauch präsentierte. Neben emotionalen Schnappschüssen zeigte das Paar niedliche Details wie ein winziges Klavier neben Charlies eigenem Instrument oder ein Sonogrammbild ihres ungeborenen Kindes. Auch prominente Freunde wie Katy Perry (40) gratulierten dem werdenden Elternpaar. Die Sängerin schrieb begeistert: "Tante K ist bereit." Die Vorfreude auf den kleinen Neuankömmling könnte bei Charlie und Brooke, ebenso wie bei ihren Liebsten, derzeit kaum größer sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charlie Puth und Oprah Winfrey

Instagram / brookesansone Brooke Sansonse und Charlie Puth

Instagram / charlieputh Brooke und Charlie Puth, Oktober 2025