Fans sind sicher: Charlie Puth und seine Frau werden Eltern

Charlie Puth (33) sorgt mit einem neuen Song für Aufsehen – und für Jubel bei seinen Fans. In dem frisch veröffentlichten Musikvideo ist mehrfach seine Frau Brooke Sansone zu sehen, die mit beiden Händen liebevoll ihren Bauch hält, während der Musiker von "Veränderungen" singt. Zusätzlich kündigte er den Track auch auf Instagram an. Dort schrieb er: "Das ist das Lied, das ich euch als Erstes vorspielen wollte, weil es perfekt geeignet ist, euch alle in den schönsten, farbenprächtigsten Teil meines Lebens zu entführen, den ich gerade erlebe. Ihr werdet bald erfahren, warum..." Die Botschaft kam bei den Followern an: Im Netz wird bereits fleißig über eine mögliche Schwangerschaft von Brooke spekuliert.

Der Clip und die Zeilen befeuern zudem Spekulationen, die schon zuvor kursierten. US-Medien berichteten kürzlich, dass Brooke schwanger sei und die beiden ihr erstes Kind erwarten. Offiziell bestätigten Charlie und die Influencerin die News nicht, doch der Song-Teaser wirkt wie ein sehr deutlicher Fingerzeig. Bereits zuvor hatte der Musiker davon geschwärmt, mit Brooke an seiner Seite endlich angekommen zu sein. "Es ist wirklich schön, eine Frau zu haben, die dich unterstützt, und ich unterstütze sie. Ich habe das Gefühl, meine Musik ist sogar noch besser jetzt", erklärte er kürzlich im Radio-Interview bei On Air With Ryan Seacrest.

Im September 2024 machten Charlie und Brooke ihre Liebe ganz offiziell. Das Paar gab sich im Kreis von Familie und Freunden das Jawort – und das an einem ganz besonderen Ort: auf dem Anwesen der Familie Puth in Montecito, Kalifornien. "Seitdem ich ein kleines Mädchen war, hatte ich ganz genaue Vorstellungen davon, wie der Tag sein wird", verriet Brooke im Gespräch mit der Vogue. Für die Zeremonie trug die Braut ein maßgeschneidertes Kleid und die Gäste wurden mit einer berührenden Gesangseinlage des Sunday Service Choir überrascht, der den Song "Ain't No Mountain High Enough" performte.

