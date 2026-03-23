"Psycho und Lappen": Emmy Russ schießt erneut gegen Aleks

Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (35) ist weiter dicke Luft – und jetzt legt die Internet-Bekanntheit öffentlich nach. In neuen Clips auf TikTok spricht Emmy erneut über ihren Ex-Flirt und kündigt an, das Thema nicht länger zu verschweigen. Obwohl es ihr privat gut geht, will sie die Vorfälle nicht mehr ignorieren. "Wir müssen leider Gottes über ein Thema sprechen, worüber wir eigentlich hier gar nicht mehr reden, weil es weder meinem Privatleben noch meinen sozialen Netzwerken hier irgendwie stattfindet, weil juckt einfach nicht mehr. Bei mir ist alles gerade so toll", sagt sie in einem Video. Dann wird sie deutlich und spielt klar auf Aleks an: "Kleiner Tipp, um wen es jetzt hier geht: Narzisst, Psycho und Lappen trifft am besten zu." Laut Emmy hört das Ganze "kein Ende" – deshalb geht sie jetzt an die Öffentlichkeit.

Im Verlauf ihrer Ansprache erhebt die Influencerin schwere Vorwürfe. Emmy behauptet, Aleks habe "eine Person beauftragt", die "mit ihm zusammen jetzt gegen mich arbeitet", und erklärt, sie habe bereits vor Wochen mitbekommen, dass er versuche, sie "zu suchen und ausfindig zu machen". "Wisst ihr noch? Ich hab noch einen netten Tipp gegeben, in der Türkei zu suchen, weil ich da gemeldet bin", erinnert sie ihre Community auf TikTok. Laut Emmy habe die Kontaktaufnahme seitdem nicht aufgehört. "Seit Monaten fühle ich mich gestalkt, belästigt und verfolgt von diesen zwei Männern", sagt sie in dem Clip und betont, sie lasse sich nicht einschüchtern. "Alles wird ab jetzt öffentlich gemacht", kündigt die Influencerin an. Zwischen Emmy und Aleks herrscht seit Längerem Funkstille, gemeinsame Auftritte oder versöhnliche Töne gab es zuletzt nicht.

Die beiden sind seit ihren gemeinsamen Auftritten im Realitykosmos immer wieder Thema in den sozialen Netzwerken gewesen. Während die Influencerin nun mit ihren Schilderungen an die Öffentlichkeit geht, hatte Aleks vor Kurzem in einer Instagram-Fragerunde seinerseits deutliche Worte gefunden und Emmy scharf kritisiert. Dabei warf der Realitystar ihr unter anderem vor, vor allem Aufmerksamkeit zu suchen. Auch sein Auftritt bei Temptation Island VIP hatte in der Vergangenheit für Gesprächsstoff gesorgt – danach entlud sich das mediale Interesse an dem TV-Gesicht besonders stark. Emmy gilt längst als feste Größe im Reality-TV, lebt aktuell Single und teilt berufliche Schritte sowie persönliche Momente regelmäßig mit ihrer Community. Aleks ist ebenfalls in sozialen Netzwerken aktiv; direkte Kommunikation miteinander vermeiden beide seit Monaten.

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

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RTLZWEI Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026

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Imago Aleks Petrovic, Januar 2026