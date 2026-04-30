Thema Steuern: Aleks Petrovic explodiert im Zoff mit Vanessa

Kaum treffen Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (35) bei Prominent getrennt in Südafrika aufeinander, da eskaliert der nächste Mega-Zoff vor laufender Kamera. Direkt in der ersten Folge geraten die beiden Realitystars im Haus aneinander und werfen sich vor der gesamten Gruppe gegenseitig Respektlosigkeit vor. Aleks packt vor den anderen über das intime Beziehungsleben aus, spricht von fehlendem Sex und davon, dass er viel zu spät erfahren habe, wie sehr sich Vanessa emotional von ihm distanziert habe. Gleichzeitig betont er, er habe die komplette Auswanderung nach Dubai alleine gestemmt – und genau daran entzündet sich wenig später ein noch heftigerer Streit. "Ich habe realisiert, ich war emotional nicht für dich da. Aber warum? Weil ich die verf*ckte Auswanderung und 100.000 Euro auf meinen Schultern gemacht habe, damit Madonna, Prinzessin, nach Dubai kann", poltert er.

Vanessa lässt diese Darstellung jedoch nicht auf sich sitzen und kontert mit schweren Vorwürfen: Sie behauptet, Aleks habe nicht nur Steuerprobleme gehabt, sondern sei deshalb überhaupt erst so schnell aus Deutschland verschwunden. "Sollen wir mal erzählen, warum du nach Dubai wolltest? Soll ich kurz das Wort erwähnen, warum du abhauen musstest, ganz schnell, aus Deutschland? [...] Richtig, die Steuern, Aleks", schießt die Reality-TV-Bekanntheit zurück. Außerdem bringt sie den Namen von Dilara Kruse (34) ins Spiel, die von Aleks angeblich bedroht worden sein soll. Aleks weist das entschieden zurück und nennt seine Ex-Verlobte "die größte Lügnerin". "Du brauchst nicht so eine Sche*ße zu behaupten, weil mein Steuerberater dich aus der Sche*ße gerettet hat", wettert er.

Der Streit entzündet sich auch daran, dass Vanessa ihrem Ex-Freund bei der Ankunft im Haus nicht die Hand geben wollte – für Aleks ein erneuter Affront nach der schmerzhaften Trennung. Der 35-Jährige wirft seiner ehemaligen Partnerin mangelnden Anstand und fehlenden Respekt vor. "Deine falsche Maske wird fallen. Ein Mensch, der mir nach drei Jahren Beziehung nicht mal die Hand geben kann, der keinen Respekt hat. [...] So respektlos warst du auch zu meiner Familie, und so respektlos bist du einfach geboren, weil du nicht erzogen bist. Jetzt kommt die Rebellin wieder raus. Die unerzogene, respektlose Rebellin namens Vanessa Nwattu. Gott sei Dank nicht Petrovic." Vanessa reagiert auf die Tirade gelassen, wirft Aleks einen Kuss zu und stellt klar: "Gott sei Dank habe ich mich getrennt, mein Schatz."

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vanessa Nwattu und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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RTL Gök Göker und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"