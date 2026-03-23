Seltener Einblick: Hailey Bieber teilt Foto mit Sohn Jack

Hailey Bieber (29) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Auf Instagram teilte das Model und die Unternehmerin eine Bilderreihe mit dem Titel "Verschiedene Gesichter und Orte", in der sie eine Mischung aus stylischen Selfies und Momentaufnahmen ihres Alltags zeigte. Zwischen den verschiedenen Aufnahmen, auf denen Hailey mit unterschiedlichen Frisuren zu sehen ist, findet sich auch ein besonders inniges Foto: Darauf hält die 29-Jährige ihren kleinen Sohn Jack liebevoll im Arm. Es ist einer der wenigen Momente, in denen die Ehefrau von Justin Bieber (32) einen so privaten Familienaugenblick mit der Öffentlichkeit teilt. Seit der Geburt ihres Sohnes halten Hailey und Justin ihr Leben als Eltern weitestgehend aus dem Rampenlicht.

Trotz der zurückhaltenden Präsenz auf Social Media verriet Hailey kürzlich im Podcast "Therapuss" ein süßes Detail über ihren Sohn: Der kleine Jack ist offenbar ein großer Sportfan. "Er redet viel über Basketball. Er sagt die ganze Zeit 'Basketball'", erzählte die Beauty-Unternehmerin. "Ich habe ihn heute von seinem Mittagsschlaf abgeholt und er war so 'Basketball'. Er ist einfach... es ist verrückt. So lustig", schwärmte sie. Beruflich läuft es bei Hailey ebenfalls weiterhin hervorragend: Ihre Hautpflegemarke Rhode, die im vergangenen Jahr für eine Milliarde Dollar an e.l.f. Beauty verkauft wurde, bleibt eines der erfolgreichsten Labels der Branche. Trotz des Verkaufs ist Hailey weiterhin als Kreativchefin bei Rhode tätig.

Trotz des Milliarden-Deals mit e.l.f. Beauty bleibt Hailey weiter das kreative Gesicht hinter Rhode und steuert als Chief Creative Officer die Ausrichtung der Marke. Dabei macht sie sich offenbar viele Gedanken über die Zukunft ihres Sohnes: Gegenüber WSJ erklärte die Beauty-Unternehmerin, sie wolle den Erlös aus dem Verkauf von Rhode mit Bedacht anlegen und für Jack bewahren. Gleichzeitig hat Hailey in der Vergangenheit offengelegt, dass der Weg zu ihrem kleinen Jungen nicht ganz unkompliziert war und sie bei der Familienplanung medizinische Risiken im Blick behalten musste. Umso bedeutungsvoller wirken die intimen Kuschelaufnahmen mit Jack, die nun zwischen Fashion- und Beauty-Content ihren Platz in ihrem Social-Media-Alltag gefunden haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues