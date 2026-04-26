Seltenes Foto: Justin Bieber geht mit Baby Jack angeln

Während seine Frau Hailey Bieber (29) am Donnerstagabend bei der TIME100-Gala in New York City für Aufsehen sorgte, verbrachte Justin Bieber (32) die Zeit zuhause mit dem gemeinsamen Sohn. Der Sänger teilte am darauffolgenden Freitagvormittag auf Instagram seltene und herzerwärmende Einblicke in einen Angelausflug mit seinem kleinen Jack. Vater und Sohn standen dabei eingekuschelt beieinander am Wasser und warteten auf den nächsten Fang. Besonders niedlich: Beide trugen passende blaue Outfits, der Einjährige stach dabei in einem hellblauen Hoodie mit dazu passender Hose hervor.

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin seinen Sohn mit an die Angel nimmt. Bereits im Januar hatte der Musiker Fotos eines gemeinsamen Angelausflugs mit Jack auf Social Media geteilt. Dass Justin viel Vaterzeit übernimmt, kommt auch Hailey zugute. Die Unternehmerin sprach gegenüber Vogue Australia zuletzt offen darüber, wie wichtig die Unterstützung ihres Mannes für sie ist: "Einen großartigen Partner zu haben ist wirklich wichtig, und Verantwortung zu teilen. Ich bin hier und arbeite, und mein Sohn ist zuhause bei seinem Papa und lebt sein bestes Leben. Diese Unterstützung zu haben ist sehr befreiend und macht die Entscheidung ein bisschen leichter."

Justin und Hailey sind seit 2018 verheiratet. Im August 2024 begrüßten sie ihren Sohn Jack als erstes gemeinsames Kind. In einem Interview mit Vogue Australia schwärmte Hailey auch davon, wie sehr sie die gemeinsame Familienzeit genießt: "Das ist definitiv das Beste, was ich fühle – wenn meine Familie vollständig ist und wir zusammen sind." Gleichzeitig betonte sie, wie sehr ihr auch ihre Arbeit am eigenen Kosmetikunternehmen Rhode am Herzen liegt, das sie 2022 gründete.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber mit Sohn Jack beim Angeln, April 2026

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026