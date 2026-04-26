Tribut an Ehemann Justin: Hailey Bieber zeigt neues Tattoo

Hailey Bieber (29) hat ein neues Tattoo – und das als Hommage an ihren Ehemann Justin Bieber (32), wie Hello! berichtet. Das Model präsentierte das temporäre Ergebnis jetzt in ihren Instagram Stories: Im Badezimmer, mit dem Rücken zur Kamera, hob sie ihren grauen Pullover und enthüllte einen Schriftzug auf ihrem unteren Rücken. Zu lesen ist dort ins Deutsche übersetzt: "Verstehst du es jetzt?" – ein Satz, der auf einen Streit Justins mit Paparazzi vor einigen Monaten zurückgeht. Besonders auffällig ist dabei die Stelle, an der das Tattoo sitzt: der untere Rücken, auch bekannt als der klassische Steißbeinbereich, der in den frühen 2000er Jahren seinen ganz eigenen popkulturellen Moment erlebte. Sie greift damit also den allgemeinen "Y2K-Trend" auf.

Dabei scheint es sich bei dem Tattoo um ein temporäres Sticker-Tattoo zu handeln. Denn Hailey experimentiert schon seit einigen Wochen mit solchen temporären Designs. Zuletzt verzierte sie damit sogar ihren Sohn Jack Blues Bieber, der anlässlich des Coachella-Auftritts seines Vaters ein kleines Herz-Tattoo mit dem Schriftzug "bieberchella" auf seinem Händchen trug. Das war freilich nicht das erste Mal, dass Hailey Justin ihre Liebe mit Tinte zeigt. Gemeinsam ließen sich die beiden zu Ehren von Justins Song "Peaches" einen Pfirsich vom Tätowierer Dr. Woo stechen – Hailey an der Innenseite des Ellenbogens, Justin am Hals.

Hailey hat generell eine Vorliebe für feine, dezente Tattoos, die vor allem ihre Hände zieren. Auf dem Ringfinger trägt sie den Anfangsbuchstaben "J" – eine Referenz an ihren Ehemann. Bereits 2018 sprach das Model gegenüber The Cut offen über ihre Leidenschaft für Körperkunst. "Ich glaube, jetzt werde ich eine Pause bei den Tattoos einlegen, weil mir die Plätze ausgehen", sagte sie damals. Sohn Jack kam im August 2024 zur Welt. Gegenüber dem Magazin Interview verriet Hailey zuletzt, wie sie sich ihre Familie vorstellt: "Ich will auf jeden Fall mehr als ein Kind, aber ich nehme es Schritt für Schritt. Manche Tage will ich zwei. Manche Tage will ich fünf."

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Getty Images Hailey Bieber bei der GQ Men of the Year Party 2025

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Instagram / mr.k_tattoo Hailey Biebers Tattoo für Justin

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026