Streit Reloaded: Marlisa und Chris fetzen sich bei "The 50"

Nach ihrem eher unglücklichen Ende bei Reality Backpackers treffen Marlisa Rudzio (36) und Chris Töpperwien (52) bei The 50 wieder aufeinander. Nach einem Spiel konnte Marlisa eine Art Joker ergattern: Sie durfte vier Konkurrenten für den Rauswurf nominieren – der Currywurstmann ist natürlich mit dabei. Allerdings ist dieser gar nicht begeistert. Der potenzielle Rauswurf stört ihn zwar weniger, aber er würde die Influencerin am liebsten mitnehmen. "Marlisa, ich will heute Abend Hand in Hand mit dir auf dem Tribünchen stehen, hör mal, und dich mit in den Abgrund ziehen – was ich leider auf dem Berg ja nicht geschafft habe", verkündet der Realitystar für alle hörbar in der Küche.

Marlisa ist fassungslos. Der Streit mit Chris, der bei "Reality Backpackers" begann, kocht wieder hoch. Vor allem der Aspekt, dass Chris ihren Rucksack damals nicht tragen wollte – vor allem nicht, nachdem er sich verletzt hatte – scheint immer noch tief zu sitzen. Der 52-Jährige redet sich in Rage und weist darauf hin, dass Marlisa auch heute noch auf andere zurückgreife, wenn es um schwere Lasten gehe: Auch im Schloss in Portugal ließ sie ihre Koffer von den Männern hochtragen. Die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin lässt sich nicht beirren. Eigentlich wählte sie Chris, weil er mehrfach betonte, lieber nach Hause zu wollen. Jetzt will sie ihn einfach nur loswerden: "Ich hoffe so sehr, dass Chris rausfliegt, weil ich weiß, er hasst mich. Er denkt, ich bin eine kleine, verwöhnte, verzogene Schauspieler-Göre."

Ein Team werden Chris und Marlisa wohl nicht mehr werden. Bei "Reality Backpackers" scheiterte der erste Versuch krachend. Die beiden sollten sich als Duo gemeinsam durch die Wildnis in Peru kämpfen. Doch schon nach der ersten Etappe klagte Chris über Schmerzen im Fuß. Nach einer Nacht im Hotel checkte ein Arzt die Verletzung, diagnostizierte eine Entzündung der Achillessehne und empfahl keinerlei körperliche Belastung. Das bedeutete das Ende des Wahl-US-Amerikaners. Für ihn ist der Fall klar: Weil er neben seinem Rucksack auch noch die Last von Marlisas 30-Kilo-Gepäck schleppte, kam es zu einer einseitigen Belastung – sie ist für ihn die Schuldige. Und das ließ er sie vor seinem Abgang auch spüren. Vor laufenden Kameras schimpfte er lautstark über sie und bezeichnete sie unter anderem als doofe Alte mit einer "Sch*iß-Attitüde".

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Imago / Nicole Kubelka, Imago / Future Image Collage: Marlisa Rudzio und Chris Töpperwien

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Imago Marlisa Rudzio, 2024.

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Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, Februar 2026