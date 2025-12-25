Chris Töpperwien bricht Reise bei "Reality Backpackers" ab

Fuß-Schock bei Reality Backpackers: Schon nach der ersten Etappe in Peru klagt Chris Töpperwien (51) über heftige Schmerzen im Fuß, obwohl die abenteuerliche Tour für den Reality-Star und seine Team-Partnerin Marlisa Rudzio (36) gerade erst begonnen hat. Nach einer Nacht im Hotel wird es nicht besser, ein herbeigerufener Sanitäter untersucht den TV-Auswanderer vor Ort. Die Diagnose ist klar und bitter: Entzündung der Achillessehne, körperliche Belastung tabu. Für Chris bedeutet das das sofortige Aus in der Show – und für Marlisa die überraschende Frage, wie es für sie ohne ihren ursprünglichen Teamkollegen weitergeht.

Im Gespräch mit dem Arzt schildert der "Currywurstmann" seine Version der Vorgeschichte. Er erzählt, dass er neben seinem eigenen Gepäck auch noch den Rucksack von Marlisa geschleppt habe – stolze 30 Kilogramm extra. "Könnte es sein, dass es so zu einer einseitigen Belastung kam?", fragt er den Sanitäter, der ihm bestätigt, dass eine Überlastung wohl der Auslöser der Schmerzen ist. Die medizinische Empfehlung ist eindeutig, doch Chris kanalisiert seine Enttäuschung vor allem in Wut auf seine Partnerin. Vor laufenden Kameras poltert er über Marlisa, spricht von "doofe Alte" und schimpft, er würde ihr am liebsten sagen, die ganze Misere sei nur ihretwegen und ihrer "Scheiß-Attitude" entstanden. Später erklärt er im Interview, er sei überzeugt, dass er die Challenge alleine hätte durchziehen können – ohne "Heulsuse" im Rücken.

Als Chris Marlisa schließlich die Nachricht von seinem Exit überbringt, zeigt sich die Influencerin vor den RTL-Kameras erstaunlich unbeeindruckt. Sie macht deutlich, dass es für sie ohnehin nie wie ein echtes Teamgefühl mit ihm war, und schildert, wie er am Vortag ständig vorgelaufen sei, während sie sich "wie so ein Trottel" allein hinterhergerannt fühlte. Statt eines frischen Duos bekommt Marlisa zwar keinen neuen Partner zugeteilt, aber sie darf sich einem bestehenden Team anschließen – ihre Wahl fällt auf Elsa und Sinan, mit denen sie nun weiter durch Peru reist. Für die Social-Media-Bekanntheit ist es nicht das erste Mal, dass sie sich in einem Format neu sortieren muss, während Chris schon in der Vergangenheit dadurch auffiel, dass er mit deutlichen Worten über Mitstreiter herzieht und damit regelmäßig für Spannung in seinen TV-Projekten sorgt.

ActionPress Chris Töpperwien, TV-Star

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

Joyn / Richard Hübner Die Kandidaten von "Reality Backpackers"