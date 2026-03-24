"Existenzielle Krise": Musiker verlässt die Band Bilderbuch

Nach mehr als 17 Jahren zieht sich Michael Krammer, besser bekannt als "Snacky Mike", aus der österreichischen Band Bilderbuch zurück. Der Gitarrist verkündete den Ausstieg jetzt via Instagram und machte dabei deutlich, dass die letzten Jahre für ihn alles andere als einfach waren. Insgesamt habe sich sein Leben in dieser Zeit grundlegend gewandelt – immer wieder habe er mit "innerer Unruhe, gesundheitlichen Themen und einer existenziellen Krise" gekämpft, schreibt Michael offen. Auch auf dem offiziellen Account der Band – bekannt für Hits wie "Maschin" und "Bungalow" – teilten seine Bandkollegen ein emotionales Statement, in dem sie auf die gemeinsame Zeit zurückblickten und an "mehr als 600 Shows" erinnerten.

Der Grund für Michaels Entscheidung liegt in einer kompletten Neuausrichtung seines Lebens. "Ich bin vor Kurzem Vater geworden und habe seit 2024 damit begonnen, einen zweiten Lebensmittelpunkt in Südamerika aufzubauen", erklärt der Musiker. Dadurch hätten sich seine Aufmerksamkeit und Energie verschoben: Er wolle mehr Raum für Familie, für persönliches Wachstum sowie für innere und äußere Balance schaffen. Michael betont, dass dieser Schritt "im Guten, mit Respekt, Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit zur Band und zu allen, die uns begleitet haben" geschehe. Bereits 2022 hatte der Gitarrist eine Pause eingelegt und sich nicht am Schaffensprozess der EP "Softpower" und der Single "Bluezone" beteiligt.

Die verbleibenden Bandmitglieder Maurice Ernst, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl zeigen Verständnis für die Entscheidung. "Wir respektieren Mikes neues Leben mit allem, was das für uns als Band in Konsequenz bedeutet", betonten sie. Michael werde trotz seines Ausstiegs für sie "immer Teil von Bilderbuch" bleiben. Die Band kündigte gleichzeitig an, bereit für eine neue Ära zu sein. "Bilderbuch schöpft schon immer Kraft aus der Veränderung und dem Mut, neu anzufangen", hieß es in dem Statement. Im Februar wurde bereits die Single "Irgendwo" veröffentlicht – für 2026 ist außerdem ihr neuntes Studioalbum geplant.

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Imago Peter Horazdovsky, Maurice Ernst, Michael Krammer und Philipp Scheibl von Bilderbuch im September 2023 in Dresden

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Imago Michael Krammer von der Band Bilderbuch im Dezember 2024 in Hannover

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Imago Maurice Ernst von der Band Bilderbuch im Dezember 2015 in Berlin

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