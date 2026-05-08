Nach Max' Behauptung: Sandra klärt Sex-Buch-Gerücht auf

Gibt es das berühmte Sex-Buch von Sandra Sicora (33) wirklich? Diese Frage beschäftigt die Reality-TV-Welt seit dem öffentlich eskalierten Streit zwischen der 33-Jährigen und Max Bornmann (29). Im Rahmen des Zoffs hatte Max behauptet: "Stell dir vor, du schreibst jeden Typen in ein Buch mit Bewertungen, Schwanzlänge und wie es war, lässt es vor Typen fallen, damit sie sehen, wer alles drin ist." Jetzt hat Sandra im Promiflash-Interview Klarheit geschaffen – und die Existenz des Buches tatsächlich bestätigt.

"Also das Ding ist lieber Max, du stehst halt auch im Buch mit drinnen. Also, von daher weiß ich gar nicht, was du für ein Problem damit hast. Als ob das nicht jeder mal irgendwie gemacht hat", stellte Sandra klar. Allerdings fügte sie hinzu, dass das Buch nicht mehr existiere: "Es gibt's nicht mehr, tatsächlich" – und hielt sich auch bei der Frage nach der Seitenanzahl des besagten Büchleins zurück: "Na, das ist mein Geheimnis." Was Max' Bewertung darin angeht, äußerte sie sich zunächst überraschend versöhnlich: "Also, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, deswegen gar keine schlechte Bewertung in dem Sinne." Gleichzeitig ließ sie aber auch aufblitzen, dass nicht alles zwischen den beiden rosig war: "Ich habe mich aber hardcore verarschen lassen von ihm und er steht bis heute nicht dazu, dass er scheiße war."

Der Streit zwischen Sandra und Max hatte sich vor wenigen Tagen in den sozialen Medien hochgeschaukelt. Alles begann mit einer Bemerkung von dem 29-Jährigen zu seiner Teilnahme an "The Hunt" in einer Instagram-Fragerunde: "Ihr wisst doch, irgendwelche Fo... sind immer dabei." Sandra kritisierte ihn dafür öffentlich, woraufhin Max mit einem harten Gegenangriff konterte und ihr unter anderem vorwarf, einen "ekelhaften Charakter" zu haben. Trotz allem versucht die Promihof-Gewinnerin, die gemeinsame Zeit mit dem Realitystar nicht komplett schlecht zu reden: "Ich versuche immer positiv mit den Leuten zu sein, mit denen ich mal war. Die Zeit, die wir zusammen hatten, war cool – ganz einfach", erklärte sie abschließend im Promiflash-Interview.

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Instagram / sandra.sicora Realitystar Sandra Sicora, März 2026

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Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star

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Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin