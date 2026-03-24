Gefeuert: Jesse Metcalfe über "Desperate Housewives"-Aus

Jesse Metcalfe (47) hat ein überraschendes Detail aus seiner Zeit bei Desperate Housewives enthüllt. Der Schauspieler verriet in einem Interview, dass er nach der ersten Staffel der beliebten ABC-Serie gefeuert wurde. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" erinnerte sich Jesse jetzt an seinen unrühmlichen Abgang aus der erfolgreichen Show, in der er die Rolle des Gärtners John Rowland spielte. Die Produzenten hätten ihm damals unmissverständlich klargemacht, dass er nicht mehr als festes Serienmitglied zurückkehren werde. Die Begründung der Verantwortlichen sei eindeutig gewesen: "Desperate Housewives" sei eine Serie über Hausfrauen und nicht über ihre Angestellten.

Trotz dieser Entscheidung scheint Jesse keinen Groll gegen die Macher der Show zu hegen. Im Laufe der kommenden Staffeln kehrte er immer wieder für Gastauftritte in die Serie zurück und schlüpfte mehrfach in die Rolle des jungen Gärtners, der eine Affäre mit der von Eva Longoria (51) gespielten Gabrielle Solis hatte. Direkt nach seinem Ausstieg als Hauptdarsteller bei "Desperate Housewives" ergatterte der Schauspieler zudem die Hauptrolle in der Komödie "John Tucker Must Die", was sich für ihn als glückliche Fügung herausstellte.

Jesse wurde durch seine Rolle in "Desperate Housewives" einem breiten Publikum bekannt und konnte seine Karriere anschließend weiter ausbauen. Der heute 47-Jährige hatte bereits vor seinem Engagement in der ABC-Serie Erfahrungen als Schauspieler gesammelt und in verschiedenen Produktionen mitgewirkt. Nach seinem Erfolg mit "John Tucker Must Die" folgten weitere Film- und Fernsehrollen, die seine Position in der Unterhaltungsbranche festigten. In dem Podcast sprach Jesse offen über seine Erfahrungen aus der Anfangszeit seiner Karriere und zeigte sich gelassen über die damaligen Ereignisse.

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Getty Images Jesse Metcalfe im Jahr 2019

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Imago Jesse Metcalfe in einer Szene aus "Desperate Housewives"

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Getty Images Jesse Metcalfe, Schauspieler