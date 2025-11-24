Für Eva Longoria war die Mutterschaft ab 43 Jahren perfekt

Eva Longoria (50) hat in einem Interview mit The Sunday Times über ihre späte Mutterschaft gesprochen und diese als "perfektes Timing" bezeichnet. Die Schauspielerin, die ihren Sohn Santiago 2018 im Alter von 43 Jahren zur Welt brachte, erklärte, dass sie vor ihrer Mutterrolle die Möglichkeit hatte, sich ganz auf ihre Karriere zu konzentrieren. "Vierzig Jahre, in denen es nur um mich ging, waren genug", sagte sie. Heute schöpft sie aus ihren Lebenserfahrungen und sieht die Vorteile, ein Kind in ihren Vierzigern zu haben: mehr Weisheit und Geduld. Auch in Bezug auf ihre Projekte dreht sich alles um die Familie. "Wenn mich ein Job von meiner Familie fernhält, muss es etwas wirklich Besonderes sein", betonte sie.

Mittlerweile spielt Eva in ausgewählten Projekten mit, darunter der Film "Christmas Karma", in dem sie den Geist der vergangenen Weihnacht darstellt, eine moderne Interpretation des Festtagsklassikers "A Christmas Carol". Parallel dazu arbeitet sie an der Regie des Netflix-Comedyprojekts "The Fifth Wheel", in dem Kim Kardashian (45) mitwirken wird. Eine bemerkenswerte Veränderung in ihrem Leben ist der geplante Umzug nach Spanien, den sie gemeinsam mit ihrem Mann José Bastón und ihrem siebenjährigen Sohn anstrebt. Sie möchte ihrem Kind ein naturverbundenes Leben fernab des Hollywood-Trubels ermöglichen.

Die Desperate Housewives-Darstellerin hatte es auf ihrem Weg nach Hollywood nicht immer leicht. Mit nur wenigen Dollar auf ihrem Konto kämpfte sie sich durch die frühen Jahre ihrer Karriere und landete später in der Erfolgsshow, die sie zum Star machte. Neben beruflichen Herausforderungen hat Eva auch private Höhen und Tiefen erlebt, etwa zwei gescheiterte Ehen. Doch selbst diese Erfahrungen sieht sie heute gelassen. Sie ist überzeugt, dass die schwierige Anfangszeit und ihre gesammelten Lebenserfahrungen sie zu der gestärkten Frau gemacht haben, die sie heute ist – eine Frau, die im privaten wie beruflichen Leben keine halben Sachen mehr macht.

IMAGO / Christian Ender Eva Longoria, Mai 2025

Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019

Rex Features / Rex Features / ActionPress Desperate Housewives