Jesse Metcalfe teasert zweiten Teil von "Rache ist sexy" an!

Im Jahr 2006 erschien der Film "Rache ist sexy". In der Teenie-Komödie will ein wütendes Trio aus drei betrogenen Frauen dem attraktiven John Tucker das Handwerk legen. Der Streifen gilt für viele Menschen bis heute als Kult. 18 Jahre nach der Erscheinung gibt es nun offenbar die Chance auf eine Fortsetzung. "Es könnte weitergehen. Ich bin hoffnungsvoll", teaserte der John-Darsteller Jesse Metcalfe (45) in einem Interview mit Entertainment Tonight an. Laut dem Filmstar gebe es bereits einen Drehbuchentwurf – und dieser soll vielversprechend sein. "Ich denke, das Drehbuch, das ich gelesen habe, ist ein großartiger Ausgangspunkt. Es ist wirklich gut umgesetzt", findet Jesse.

"Ich denke, jeder ist bereit dafür, also wird es hoffentlich passieren", machte der Schauspieler weiter Hoffnungen. Allerdings räumte er auch ein, dass zwar seine Kolleginnen Sophia Bush (41) und Arielle Kebbel Lust auf einen zweiten Teil hätten, er aber nicht wüsste, wie es mit Brittany Snow (38) und Ashanti (43) aussieht. Generell finde es Jesse toll, dass derzeit so viele Filme aus den 2000ern Neuauflagen oder Fortsetzungen bekommen. "Ich denke, das wäre cool. Sie haben Mean Girls neu aufgelegt... Ich denke, es macht Sinn, weißt du? Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Art Zeitreise", freute er sich.

"Rache ist sexy" dürfte bei Jesse einen besonderen Platz im Herzen haben – der Film war der Startschuss in seine Schauspielkarriere! Nach der Veröffentlichung von dem Streifen wirkte der Schauspieler in Projekten wie "Destined", "The Ninth Passenger" oder "The Tortured – Das Gesetz der Vergeltung" mit. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als John Rowland in Desperate Housewives.

Getty Images Arielle Kebbel und Jesse Metcalfe bei der Premiere von "Rache ist sexy", 2006

Rodin Eckenroth/Getty Images Schauspieler Jesse Metcalfe

