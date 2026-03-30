Hat Jesse Metcalfe Kontakt zum "Desperate Housewives"-Cast?

Jesse Metcalfe (47) hat sich ausführlich über seine Zeit bei Desperate Housewives geäußert und dabei verraten, zu welchen seiner damaligen Kolleginnen er noch heute Kontakt pflegt. "Ich spreche immer noch von Zeit zu Zeit mit Eva [Longoria]", erzählte der Schauspieler gegenüber Page Six bei einer Veranstaltung von Clarins in New York. In der Serie hatte Jesse die Rolle des Gärtners John Rowland gespielt, der eine Affäre mit Eva Longoria als Gabrielle Solis hatte. Auch zu Marcia Cross (64), die in der Serie Bree Van de Kamp verkörperte, habe er eine besondere Verbindung, schwärmte der Schauspieler. Er habe sie vor einigen Jahren in einer Broadway-Produktion in New York besucht, was die Kollegin sehr berührt habe. "Ich war schon immer ein großer Fan von ihr, besonders als Schauspieler. Ich denke, sie ist unglaublich talentiert", erklärte Jesse weiter.

Auch über Felicity Huffman (63), die in dem Drama Lynette Scavo spielte, hatte Jesse nur Gutes zu berichten. Er sei begeistert zu sehen, dass sie wieder viel arbeite, da sie ein unglaubliches Talent sei. Felicity war nach ihrer Verwicklung in den Uni-Aufnahmeskandal von 2019 zunächst aus der Öffentlichkeit verschwunden und hatte knapp zwei Wochen im Gefängnis verbracht sowie eine Geldstrafe von umgerechnet 26.000 Euro gezahlt. Inzwischen feiert die Schauspielerin jedoch ihr Comeback mit Gastauftritten in verschiedenen Serien. "Ehrlich gesagt, ich habe alle in der Show geliebt", betonte Jesse gegenüber Page Six.

Erst kürzlich hatte Jesse im Podcast "Not Skinny But Not Fat" enthüllt, dass er nach der ersten Staffel der ABC-Serie entlassen wurde, weil die Autoren nicht wussten, wie es mit seiner Rolle weitergehen sollte. Serienschöpfer Marc Cherry (64) habe ihm erklärt: "Das ist nicht 'Desperate House Gardeners', das ist 'Desperate Housewives', also wirst du leider kein festes Serienmitglied mehr sein." Für Jesse sei die Entlassung damals kein allzu großer Schlag gewesen, da er bereits den Film "John Tucker Must Die" unter Vertrag hatte. Heute arbeitet der 47-Jährige an neuen Filmprojekten wie "Boris Is Dead" und dem Horrorfilm "The Possession at Gladstone Manor". Zudem hat Jesse im April 2025 seine eigene Hautpflegemarke "Nutrl Skin" auf den Markt gebracht, die derzeit vier Produkte mit Anti-Aging- und kollagenfördernden Inhaltsstoffen umfasst.

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Getty Images Jesse Metcalfe und Eva Longoria, Schauspieler

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Imago Jesse Metcalfe in einer Szene aus "Desperate Housewives"

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Rex Features / Rex Features / ActionPress Desperate Housewives