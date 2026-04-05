Botox-Debakel: Jesse Metcalfe enthüllt sein Beauty-Geheimnis

Jesse Metcalfe (47) hat sich jetzt erstmals offen zu seiner Erfahrung mit Beauty-Eingriffen geäußert. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Serie Desperate Housewives bekannt wurde, besuchte am 28. März die "New You Beauty Experience + Awards" in Miami. Dort verriet er gegenüber der Daily Mail, dass er nur einmal in seinem Leben einen kosmetischen Eingriff vornehmen ließ: "Ich habe mir einmal ein wenig Botox in die Stirn spritzen lassen und als ich nach Hause kam, waren meine Augenbrauen ungleichmäßig und ich dachte mir: 'Das mache ich nie wieder!'"

Trotz dieser negativen Erfahrung ist Jesse nicht grundsätzlich gegen kleinere Beauty-Eingriffe, wie Just Jared berichtet. Allerdings fügte er hinzu, dass er persönlich nicht vorhabe, sich jemals unters Messer zu legen. "Ich möchte alles tun, um die Elastizität meiner Haut zu erhalten, bevor ich überhaupt so etwas mache", verriet der Schauspieler. Passend dazu gründete Jesse 2025 sogar seine eigene Pflegemarke NUTRL. Die Produkte sind vor allem auf eine vereinfachte, effektive und geschlechtsneutrale Routine ausgerichtet.

Sein jugendliches Aussehen ist für Jesse laut eigener Aussage sowohl Segen als auch Fluch. "Lustigerweise ist es in Hollywood eine Art Nachteil, jünger auszusehen", gab er im Interview mit der Daily Mail zu. Statt seiner früheren Rolle als Gärtner in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" würde er nun lieber reifere Charaktere spielen. Allerdings sehe er für Rollen wie etwa einen Familienvater nicht alt genug aus. Dennoch erkennt er auch die positiven Seiten: "Abgesehen davon hatte ich wirklich Glück in der Branche und ich glaube, die Leute vertrauen mir im Bereich Beauty und Hautpflege, weil sie sehen, wie viel jünger ich aussehe, als ich tatsächlich bin."

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Getty Images Jesse Metcalfe bei "A Night Of Extra" in Los Angeles, 2026

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Getty Images Jesse Metcalfe, Schauspieler

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Imago Jesse Metcalfe in einer Szene aus "Desperate Housewives"