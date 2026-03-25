Barry Manilow muss nach seiner Krebs-OP "neu atmen lernen"

Barry Manilow (82) verschiebt seine Bühnenrückkehr erneut: Nach einer Lungenoperation ist der Sänger zwar krebsfrei, doch die Genesung verlangt ihm noch viel ab. In einem Gespräch mit dem Magazin People sagte Barry: "Ich lerne gerade wieder das Atmen", und machte klar, dass seine Lunge für eine komplette Show noch nicht bereit sei. Geplante Termine im Februar und März in Florida, North Carolina und Ohio sind deshalb verschoben worden. Ob die für April angekündigte Tour stattfinden kann, steht weiter offen. Der Musiker konzentriert sich vorerst auf Therapie und Aufbau – und bittet sein Publikum um Geduld, während er Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht arbeitet.

Mehr Details zu seinem aktuellen Alltag verriet Barry ebenfalls im Interview. Nach der Entdeckung eines bösartigen Flecks im Dezember 2025 ließ er sich am linken Lungenflügel operieren. Seitdem trainiert der Entertainer täglich auf dem Laufband, dennoch setzen ihm beim Singen die Grenzen zu. "Ich kann drei Lieder hintereinander singen, aber danach muss ich eine 15-minütige Pause einlegen", erklärte er. Zwischenzeitlich sei sein Gewicht durch die Behandlung auf 58 Kilo gefallen. Trotz aller Rückschläge betont der "Mandy"-Interpret, wie viel die frühe Diagnose ausgemacht habe – der Tumor habe nicht gestreut. Auch deshalb wolle er nichts überstürzen: "Ich möchte niemanden enttäuschen, aber ich muss erst einmal wieder gesund werden", sagte er People. Mit Blick auf seine Rückkehr bleibt er vorsichtig optimistisch: "Wir werden sehen, ob ich es zurück auf die Bühne schaffe", so Barry. Musikalische News gibt es aber schon: Am 5. Juni erscheint sein 33. Studioalbum "What a Time".

Die Nähe zu seinen Fans spielt für Barry seit jeher eine große Rolle. Er beschrieb sie jetzt im Interview als echten Rückhalt in schweren Wochen: Nach der Diagnose hätten sie ihm "die wunderschönsten Dinge geschickt" – Botschaften und Gesten, die ihn zu Tränen rührten: "Es hätte ein schreckliches Erlebnis sein sollen, und das war es auch. Aber diese Nachrichten und diese Menschen haben es erträglich gemacht." Der Star wurde in den 70ern mit Balladen wie "Mandy" und dem Ohrwurm "Copacabana" weltbekannt, seine treuesten Anhänger werden liebevoll als Fanilows bezeichnet. Über Jahrzehnte prägte er große Shows und residierte immer wieder in Las Vegas.

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Getty Images Barry Manilow bei den 76. Tony Awards im United Palace in New York City

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Getty Images Auftritt von Barry Manilow bei der Rockefeller Center Christmas Tree Lighting 2023 in New York City

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Getty Images Barry Manilow bei seinem "Record-Breaking Charity Weekend Celebration"-Konzert in Las Vegas

Wie findet ihr Barrys Entscheidung, seine Rückkehr erneut zu verschieben? Richtig so – Gesundheit zuerst, die Bühne kann warten. Lieber komplette Pause, bis er wieder voll durchziehen kann. Ergebnis anzeigen