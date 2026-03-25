"Keine Symptome": So wurde Barry Manilows Krebs entdeckt

Barry Manilow hat sich jetzt erstmals ausführlich zu seiner Lungenkrebserkrankung geäußert, die im vergangenen Dezember öffentlich wurde. Der 82-jährige Sänger, der mit Hits wie "Mandy" weltberühmt wurde, erklärte gegenüber dem Magazin People, dass die Diagnose völlig unerwartet kam. Der Krebs sei rein zufällig entdeckt worden, als er im November wegen Hüftproblemen zum Arzt ging. Da Barry zudem zwei Bronchitis-Schübe durchgemacht hatte, ordnete sein Mediziner sowohl ein MRT des Beckens als auch der Lunge an. "Wenn er das nicht getan hätte, Mann… Er hat mir das Leben gerettet, denn ich hatte keinerlei Symptome", erinnert sich der Musiker. Bei den Untersuchungen wurde schließlich ein Punkt in seiner Lunge entdeckt.

Die weiteren Tests bestätigten den Verdacht: Barry (82) litt an Lungenkrebs im ersten Stadium. "Sie riefen mich an und sagten: 'Könnte Krebs sein.' Das ist ein schlimmes Wort. 'Nicht ich. Scheiß drauf. Ich kann keinen Krebs haben'", schildert der Künstler seine erste Reaktion. Vier Wochen später musste er ins Krankenhaus, wo ihm ein Teil seiner Lunge operativ entfernt wurde. Anschließend verbrachte er sieben Tage auf der Intensivstation. "Ich kann mich zum Glück nicht daran erinnern, denn es war ein Albtraum", so Barry. Eine Chemotherapie oder Bestrahlung blieb ihm jedoch erspart. "Ich gehöre zu den Glücklichen, ich brauche keine Chemotherapie, Bestrahlung und all das", erklärt er.

Während der schweren Zeit erhielt Barry Unterstützung von seinem Ehemann und Manager Garry Kief, mit dem er seit 2014 verheiratet ist. Der 78-Jährige stand dem Sänger, der mit mehr als 80 Millionen verkauften Singles und Alben zu den erfolgreichsten Popsängern in den USA gehört, zur Seite. Mittlerweile erholt sich Barry weiter von der Operation und den Folgen der Erkrankung. Die Diagnose habe ihn nachdenklich gemacht, dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft. "Das hat mich echt mitgenommen. Aber ich werde immer stärker", sagt der in New York geborene Künstler.

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Getty Images Barry Manilow bei seiner "Record-Breaking Charity Weekend Celebration" im Westgate Las Vegas Resort & Casino

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Dass Barrys Krebs nur zufällig beim MRT entdeckt wurde – wie bewertet ihr das? Krass und lehrreich: Gründliche Checks können Leben retten. Vor allem Glück: Ohne Beschwerden denkt man selten an so etwas. Ergebnis anzeigen