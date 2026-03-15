Kurz nach Krebs-OP: Barry Manilow stürzt sich in die Arbeit

Barry Manilow (82) kehrt nach einer Operation zurück ins Rampenlicht. Der Sänger musste sich einem Eingriff unterziehen, bei dem Ärzte einen bösartigen Fleck aus seiner linken Lunge entfernten. Bereits im Januar kündigte Barry auf Instagram seine neuen Tourdaten an und machte damit deutlich, wie sehr er sich darauf freut, wieder auf der Bühne zu stehen. Eine Quelle verriet gegenüber dem Magazin People: "Alle sind erstaunt darüber, wie Barry sich erholt hat. Die Tatsache, dass er weder eine Chemotherapie noch eine Bestrahlung benötigte, fühlt sich wie ein Wunder an."

Trotz der beeindruckenden Genesung zeigen sich Freunde und Familie besorgt über Barrys schnelle Rückkehr zur Arbeit. "Es ist ein wenig schwer für die Leute zu sehen, wie er sich schon wieder so in die Arbeit stürzt", erklärte der Insider weiter. Obwohl die Ärzte seine Aktivitäten nicht eingeschränkt haben, wissen die Menschen in seinem Umfeld, dass der Musiker alles mit vollem Einsatz angeht. "Barry macht nichts nur halb", so der Insider. Von Ende Februar bis Ende April wird Barry insgesamt 23 Shows in den Vereinigten Staaten absolvieren, während er gleichzeitig seine Las-Vegas-Residenz fortsetzt. Im Juni stehen zudem Auftritte in Großbritannien auf dem Programm. "Er ist so begierig darauf, wieder rauszugehen und der Welt zu zeigen, dass es ihm gut geht", enthüllte der Informant, fügte jedoch hinzu, dass Freunde befürchten, er könnte unterschätzen, was sein Körper nach der Operation braucht.

Während seiner Erholung ist Barry aktiv geblieben und hat die Zeit genutzt, um an seiner Musik zu arbeiten. "Ich habe mich sportlich betätigt und etwas Zeit im Studio verbracht, was fantastisch war", erklärte er. Seine Freunde sind sich jedoch bewusst, wie körperlich und emotional anstrengend seine Shows für ihn sind. Der Sänger, der für Hits wie "Mandy" und "Copacabana" bekannt ist, hat sich über Jahrzehnte eine treue Fangemeinde aufgebaut und ist für seine energiegeladenen Auftritte berühmt. Seine Nahestehenden wissen, dass Barry nichts halbherzig macht und mit vollem Herzen bei der Sache ist, wenn er auf der Bühne steht.

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Getty Images Barry Manilow bei seiner "Record-Breaking Charity Weekend Celebration" im Westgate Las Vegas Resort & Casino

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Getty Images Barry Manilow bei seiner "Record-Breaking Charity Weekend Celebration" im Westgate Las Vegas Resort & Casino

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Getty Images Barry Manilow zollt Elvis Presley Tribut bei seiner Charity-Show in Las Vegas

War die schnelle Rückkehr die richtige Entscheidung für Barrys Karriere? Ja – starkes Zeichen und genau der richtige Schritt. Nein – eine längere Auszeit wäre klüger gewesen. Ergebnis anzeigen