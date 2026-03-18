Das ist bislang zum großen Finale von "Dune" bekannt

Sci-Fi-Fans dürfen sich auf das große Finale von Denis Villeneuves (58) Dune-Saga freuen: Mit frischen Postern und einer Trailer-Ankündigung heizt Warner die Vorfreude auf "Dune: Part Three" an. Die neuen Motive, die Timothée Chalamet (30) als Paul Atreides und Zendaya (29) als Chani zeigen, wurden Mitte März veröffentlicht und tragen stolz den Hinweis auf den "epischen Abschluss". Der erste Teaser zum dritten Teil wurde auf TikTok veröffentlicht. Timothée teilte die Teaser-Ankündigung auch auf seinem Instagram-Account und versprach seinen Followern einen ersten Blick auf das, worauf alle Fans der Filmreihe gewartet haben.

Neben Timothée als Paul Atreides und Zendaya als Chani kehren auch Florence Pugh (30) als Prinzessin Irulan, Anya Taylor-Joy (29) als Alia Atreides und Jason Momoa (46) als Duncan Idaho zurück. Ebenfalls mit dabei sind Rebecca Ferguson (39) als Lady Jessica, Robert Pattinson (39) als Scytale, Javier Bardem (57) als Stilgar und Josh Brolin (58) als Gurney Halleck. Die Handlung von "Dune: Part Three" basiert auf Frank Herberts Roman "Dune Messiah" und spielt zwölf Jahre nach den Ereignissen von "Dune: Part Two". Paul ist mittlerweile Kaiser und mit Prinzessin Irulan verheiratet, hegt aber weiterhin Gefühle für Chani und wünscht sich Kinder mit ihr. Irulan versucht jedoch, dies zu verhindern. Gleichzeitig muss Paul sich mit den verheerenden Folgen des von ihm entfesselten Fremen-Jihad und seiner Verantwortung als Herrscher des bekannten Universums auseinandersetzen.

Denis Villeneuve hatte in der Vergangenheit angekündigt, dass sein dritter Teil die Vorgänger in Sachen Action und emotionaler Wucht übertreffen wird. Fans dürfen sich also auf ein spektakuläres Finale freuen, das im Dezember 2026 auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Die Welt von Dune fasziniert bereits seit der Erstveröffentlichung von Frank Herberts Roman im Jahr 1965 Millionen von Lesern und Zuschauern. Für Timothée kam die Ankündigung des Trailers zu einem besonderen Zeitpunkt: Der Schauspieler hatte erst kürzlich bei den Oscars eine Niederlage in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für "Marty Supreme" hinnehmen müssen und wandte sich nun seinem nächsten großen Projekt zu.

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Imago Filmplakat zu "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya