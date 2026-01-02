Cameron verärgert: Darum lehnte Josh Brolin "Avatar" ab

Josh Brolin (57) hat eine Rolle in "Avatar 2: The Way of Water" abgelehnt und damit mutmaßlich für Verstimmung bei James Cameron (71) gesorgt. Im Podcast "In Depth With Graham Bensinger" sprach der Schauspieler offen über die Situation. Obwohl der Regisseur ihn offenbar unbedingt für die Fortsetzung seines Sci-Fi-Hits wollte, entschied sich Josh Brolin gegen das Angebot. "Ich habe gehört, dass er wütend war", berichtete der Schauspieler. Er betonte allerdings, dass er lediglich spekuliere, wie Cameron tatsächlich auf die Absage reagiert habe. Seine Entscheidung basierte laut Josh, dessen Rücken ein gigantisches Tattoo ziert, auf dem Projekt und nicht auf persönlicher Abneigung gegenüber Cameron.

Im Podcast erklärt Josh, er könne Camerons angebliche Reaktion gut nachvollziehen: "Ich verstehe das, wenn du eine bestimmte Vorstellung hast und einen Status und eine Macht besitzt… dann bist du es gewohnt, dass die Leute wirklich dankbar sind, dass du ihnen etwas anbietest." Gleichzeitig betont der Schauspieler, dass er nur mutmaße, wie der Sci-Fi-Regisseur tatsächlich reagiert habe, denn die beiden kennen sich nicht besonders gut. Schon 2017 hatte Josh im Magazin Esquire offen über das Thema gesprochen: "Wenn ich 'Avatar' nicht machen will, dann mache ich 'Avatar' nicht. James Cameron beschimpft mich hier und da. Was auch immer."

Als Denis Villeneuve (58) ihm wiederum die Rolle des Gurney Halleck im Sci-Fi-Epos "Dune" anbot, musste Josh nach eigener Aussage nicht eine einzige Zeile vom Drehbuch lesen. Gegenüber Entertainment Weekly schwärmte er von der spontanen Zusage: "Ich musste das [Skript] nicht einmal lesen, weil es Denis ist und ich liebe Denis." Die Zusammenarbeit der beiden hatte bereits 2015 mit "Sicario" begonnen, seitdem herrscht großes Vertrauen zwischen dem Regisseur und dem Schauspieler. "Es ist mir egal, welche Rolle es ist, ich mache alles mit dir", habe Josh damals zu Denis gesagt. Während Cameron für viele ein Traum-Boss bleibt, scheint Josh seine Entscheidungen heute stark von persönlichen Beziehungen leiten zu lassen – und von dem guten Gefühl, mit vertrauten Partnern auf vertrautem Terrain zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Brolin, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Brolin und Denis Villeneuve, "Dune"-Premiere, 2024

Anzeige