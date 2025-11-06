Robert Pattinson spricht über heiße Wüstendrehs bei "Dune 3"

Robert Pattinson (39) hat in einem Interview mit Deadline über die Herausforderungen der Dreharbeiten zu Dune: Teil Drei gesprochen, die in der Wüste stattfanden. Der Schauspieler, der in dem kommenden Sci-Fi-Blockbuster angeblich den Bösewicht Scytale spielt, beschrieb die Hitze der Wüste als extrem fordernd. "Mein Gehirn hat nicht funktioniert. Ich hatte keine einzige funktionierende Gehirnzelle. Ich hörte einfach auf Denis", erklärte er und spielte damit auf Regisseur Denis Villeneuve an. Der Film, der auf Frank Herberts Roman "Der Herr des Wüstenplaneten" basiert, soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Neben Robert umfasst der Star-Cast von "Dune: Teil Drei" weitere große Namen wie Timothée Chalamet (29), Zendaya (29), Rebecca Ferguson (39) und Jason Momoa (46). Auch Florence Pugh (29) und Austin Butler (34) sind wieder Teil des Ensembles. Die Handlung folgt Paul Atreides und beleuchtet die Konsequenzen seines Aufstiegs zum Kaiser Muad'Dib und die Auswirkungen seines Fremen-Jihad. Während die Zuschauer gespannt auf den dritten Teil warten, ist Robert aktuell auch mit einem anderen Projekt beschäftigt. Gemeinsam mit Jennifer Lawrence (35) bewirbt er den Film "Die My Love", in dem beide die Hauptrollen spielen.

Privat gibt Robert immer wieder preis, wie sehr ihm die Arbeit an seinen Rollen am Herzen liegt. Seit seinem Durchbruch mit der Twilight-Saga hat er sich stetig weiterentwickelt und überzeugt mit einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte – von Indie-Filmen bis hin zu Blockbustern wie "The Batman". Kürzlich beendete er außerdem die Dreharbeiten zu Christopher Nolans (55) "The Odyssey" und steht bald für die Fortsetzung von "The Batman" erneut vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images "Dune"-Cast 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson im Februar 2025

Anzeige