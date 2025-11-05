Robert Pattinson bestätigt: Er spielt Bösewicht in "Dune 3"

Hollywoodstar Robert Pattinson (39) hat im Interview mit IndieWire bestätigt, dass er in "Dune: Part Three" eine Schurkenrolle übernehmen wird. Auf die Frage, ob er einen Bösewicht in dem kommenden Sci-Fi-Film spiele, antwortete der Schauspieler nur knapp: "Ja." Schon Monate zuvor kursierten Gerüchte, dass er für die Rolle des Gestaltwandlers Scytale vorgesehen sei, einem zentralen Gegenspieler von Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet (29). Der dritte Teil der erfolgreichen Dune-Reihe soll am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos anlaufen.

Im Gespräch mit IndieWire erzählte der Schauspieler zudem, wie körperlich fordernd die Drehs in der Hitze waren: "Es war so heiß in der Wüste, dass ich gar nichts infrage stellen konnte. Es war fast entspannend ... ich hatte keine einzige funktionierende Hirnzelle." Neben "Dune: Part Three" hat Robert eine beeindruckende Liste weiterer Projekte angekündigt, die ihn im kommenden Jahr beschäftigen werden. Darunter befinden sich "Die Odyssey", ein Film von Christopher Nolan (55), und "The Drama", in dem er an der Seite von Zendaya (29) vor der Kamera stehen wird. Zusätzlich wird er in "Primetime", einem Krimi unter der Regie von Lance Oppenheim, zu sehen sein sowie in "Here Comes the Flood", einem Projekt mit Denzel Washington (70). Wie Robert in dem Interview scherzte, habe ihn der Drehstreik des Jahres 2023 angespornt, künftig mehr Projekte parallel anzugehen.

Die Dune-Reihe von Denis Villeneuve (58) hat sich seit ihrem Start im Jahr 2021 als Meilenstein des modernen Science-Fiction-Kinos etabliert. Mit Timothée Chalamet und Zendaya an der Spitze besticht der Cast durch eine Mischung aus etablierten Größen und frischen Gesichtern, die das Publikum jedes Mal aufs Neue begeistern. Robert sprach in früheren Interviews offen über seine Bewunderung für die Saga und den Wunsch, Teil dieser Welt zu werden. Angesichts seines umfangreichen Schaffens und einer stetig wachsenden Fangemeinde wird seine Rolle in "Dune: Part Three" mit großer Spannung erwartet.

Getty Images Robert Pattinson beim Cannes Film Festival 2025

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week