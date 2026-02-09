Vor "Dune 3": Diese Miniserie erklärt die Vorgeschichte

Sci-Fi-Fans können sich auf eine zeitlose Reise in die Welt von Dune begeben. Ab sofort ist die Miniserie "Dune – Der Wüstenplanet" aus dem Jahr 2000 beim Streamingdienst HBO Max verfügbar. Die Adaption von Frank Herberts Roman-Klassiker erzählt in einer beeindruckenden Laufzeit von viereinhalb Stunden die Vorgeschichte zu Denis Villeneuves (58) gefeierter Filmreihe, die mit "Dune: Part Three" am 17. Dezember 2026 ihren Abschluss finden wird. Für Sci-Fi-Liebhaber, die sich die Wartezeit bis dahin verkürzen möchten, ist die Serie eine spannende Gelegenheit, die Handlung des Epos aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Die Geschichte der Miniserie folgt der gleichen Handlung wie die Filme: Der Wüstenplanet Dune wird zum Schauplatz von Intrigen, als Haus Atreides vom Imperator die Verwaltung des Planeten übertragen wird. Diese vermeintliche Ehre entpuppt sich jedoch als tödliche Falle, geplant von den erbitterten Feinden der Familie, den Harkonnen. In den Hauptrollen zu sehen sind William Hurt (75) als Leto Atreides und Alec Newman als Paul Atreides. Unterstützung erhält das Cast-Ensemble durch bekannte Persönlichkeiten wie Giancarlo Giannini und einen deutschen Star – Uwe Ochsenknecht (70) – der den Fremen-Führer Stilgar verkörpert. Die Serie, die 2000 mit einer beeindruckenden Bildgewalt und packender Atmosphäre eingeführt wurde, bietet eine interessante Adaption, die trotz vergleichsweise geringem Budget zu fesseln weiß.

Während Fans also die Welt von "Dune" neu oder erneut entdecken, bereitet sich Timothée Chalamet (30) auf seine große Rolle im kommenden Finale der Trilogie vor. In der Rolle des Helden Paul Atreides führt Timothée die Handlung in "Dune: Part Three" weiter. Ein heiß diskutierten Doppelschlag sorgt jedoch schon vorab für Spannung: Am selben Tag erscheint "Avengers 5: Doomsday" mit Robert Downey Junior (60) und anderen Stars. In Anspielung auf die Popkultur-Welle wie bei Barbie und "Oppenheimer" wird dieses Duell charmant "Dunesday" genannt und verspricht ein Kinoevent der Superlative.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

Getty Images William Hurt, Schauspieler

Imago Uwe Ochsenknecht beim ARD Blue Hour Empfang 2025 im Hotel Telegraphenamt in Berlin

