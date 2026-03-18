Krasser "Dune"-Look: Das ist Robert Pattinson als Scytale

Robert Pattinson (39) sorgt mit seinem ersten Auftritt als düsterer Bösewicht in "Dune: Part Three" jetzt für mächtig Gesprächsstoff: Warner Bros. hat brandneue Charakterposter und Szenenfotos zur Sci-Fi-Fortsetzung veröffentlicht – und darauf präsentiert sich Robert als geheimnisvoller Scytale so verändert wie selten zuvor. Neben ihm sind auch Timothée Chalamet (30) als Wüstenmessias Paul Atreides und Zendaya (29) als Chani zu sehen, die erneut auf dem Wüstenplaneten Arrakis um Macht und Überleben kämpfen. Wie das Studio vorab zum neuen Trailer verriet, sollen die Bilder einen Vorgeschmack auf "The Epic Conclusion" liefern – den großen Abschluss der "Dune"-Trilogie, der am 18. Dezember 2026 weltweit in den Kinos starten soll.

Die Handlung des Films, der auf Frank Herberts Buch "Dune Messiah" basiert, spielt rund zwölf Jahre nach den Ereignissen von "Dune: Part Two". "Die Geschichte findet etwa zwölf Jahre nach dem statt, wo wir die Charaktere am Ende von Teil Zwei verlassen haben. Ihre Reise, ihre Geschichte ist diesmal anders, und deshalb sage ich immer, dass es zwar die gleiche Welt ist, aber ein neuer Film mit neuen Umständen", erklärte Denis gegenüber Deadline. Der Regisseur betonte zudem, dass der dritte Film "den Paul Atreides Handlungsbogen beenden" werde, obwohl es in der Buchreihe noch weitere Fortsetzungen nach "Dune Messiah" gibt.

Für Robert bedeutet "Dune: Part Three" ein weiterer Ausflug in die Welt der großen Franchiserollen. Der Schauspieler, der vielen Fans seit "Twilight" im Gedächtnis geblieben ist, hat sich in den vergangenen Jahren mit eher ungewöhnlichen und oft düsteren Figuren einen Namen gemacht. Nach Auftritten in Filmen wie "The Batman" und "Tenet" sorgt er nun auch im "Dune"-Universum für Aufmerksamkeit. Die ersten beiden Filme der Reihe spielten zusammen über eine Milliarde Dollar weltweit an den Kinokassen ein und machten die Wüstensaga zu einem der erfolgreichsten Science-Fiction-Franchises der vergangenen Jahre. Der Kinostart von "Dune: Part Three" ist für den 18. Dezember 2026 geplant und wird damit beinahe zeitgleich mit "Avengers 5: Doomsday" in die Kinos kommen, was ein spannendes Duell zweier Mega-Blockbuster verspricht.

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Imago Robert Pattinson in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Robert Pattinson im Poster zu "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve