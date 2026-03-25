Fans aus dem Häuschen: Disney enthüllt Filmstarts 2028

Disney-Fans können sich auf gleich zwei Filmhighlights freuen: Bei einem Aktionärstreffen hat der neue Disney-Chef Josh D’Amaro die Starttermine für gleich zwei heiß ersehnte Filme bestätigt. Das Branchenportal Deadline berichtet, dass "Lilo und Stitch 2" am 26. Mai 2028 in die Kinos kommen soll – pünktlich zum Memorial-Day-Wochenende in den USA. Nur wenige Wochen später folgt dann der nächste Kracher: Pixars "Die Unglaublichen 3" ist für den 16. Juni 2028 datiert. Beide Termine waren zuvor bereits als anonyme Platzhalter im Kinokalender vermerkt gewesen, nun herrscht endlich Gewissheit.

Mit der offiziellen Ankündigung setzt Disney seinen aktuellen Erfolgszug konsequent fort. Besonders "Lilo und Stitch" sorgt dabei für mächtig Rückenwind: Die jüngste Realverfilmung der lieb gewonnenen Alien-Geschichte hatte im vergangenen Jahr am Memorial-Day-Wochenende einen neuen Feiertagsrekord in den US-Kinos aufgestellt. Dem Branchenportal zufolge spielte der Film allein in den ersten vier Tagen rund 182 Millionen Dollar (158 Millionen Euro) ein und übertraf damit sogar den Start von Top Gun: Maverick im Jahr 2023. Weltweit kletterte das Einspielergebnis der Neuauflage auf über eine Milliarde Dollar, aufgeteilt in mehr als 423 Millionen Dollar (368 Millionen Euro) in Nordamerika und gut 614 Millionen Dollar (534 Millionen Euro) in den internationalen Märkten.

Die Fortsetzung von "Lilo & Stitch" dürfte vor allem all jene ansprechen, die mit dem chaotischen Alien und der kleinen Lilo groß geworden sind und sich nun auf ein Wiedersehen auf der großen Leinwand freuen. Auch "Die Unglaublichen" haben seit ihrem ersten Auftritt eine treue Fangemeinde aufgebaut, die die Superhelden-Familie über Jahre begleitet hat. Viele Zuschauer verbinden mit den Filmen gemeinsame Kinobesuche mit Freunden oder Familie und erinnern sich an Kultfiguren wie Modedesignerin Edna oder Baby Jack-Jack. Mit den neuen Filmen bietet Disney damit nicht nur frischen Nachschub für jüngere Fans, sondern gleichzeitig jede Menge nostalgischen Stoff für alle, die mit den Originalen aufgewachsen sind.

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