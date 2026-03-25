"Fühle mich wohl": Cardi B lässt Po doch nicht verkleinern

Cardi B (33) hat ihre Pläne für eine erneute Po-Verkleinerung überraschend über Bord geworfen. Die Rapperin verkündete in der Show "Today With Jenna & Sheinelle", dass sie sich nun doch nicht mehr unters Messer legen werde. "Ich hatte das gesagt, aber ich werde es nicht machen", erklärte die 33-Jährige. Der Grund für ihre Kehrtwende ist ihr voller Terminkalender: "Ich wollte nur ein bisschen von meinem Hintern wegnehmen lassen, aber ich habe keine Zeit dafür." Stattdessen konzentriert sich die Mutter von vier Kindern nun auf ihre "Little Miss Drama Tour" und hat gelernt, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist.

Die Grammy-Gewinnerin, die mit ihrem Ex Offset (34) die Kinder Kulture, Wave und Blossom großzieht sowie einen vier Monate alten Sohn mit Stefon Diggs hat, fühlt sich nach eigenen Angaben wohl in ihrer Haut. "Ich fühle mich wirklich wohl dort, wo ich gerade mit meinem Körper bin", betonte Cardi. "Ich habe eine Menge Cellulite – ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder an der Tatsache, dass ich vier Kinder habe – aber ich fühle mich wirklich gut."

Im Februar hatte Cardi backstage bei einem Konzert in Los Angeles noch angekündigt, nach ihrer Tour nach Kolumbien zu reisen, um sich ihren Po verkleinern zu lassen. In einem Video, das der Radiosender Big Boy's Neighborhood veröffentlichte, erklärte sie damals: "Nach dieser Tour will ich drei Monate lang von niemandem hören. Ich gehe nach Kolumbien, niemand soll mich kontaktieren, niemand, nichts. Ich lasse den Po verkleinern." Bereits im Januar 2024 hatte sich die Künstlerin einer Po-Reduktion unterzogen. Im Podcast "Call Her Daddy" hatte Cardi im September vergangenen Jahres bereits erklärt, wie aufwendig eine solche Operation sei: "Damit ich meinen Hintern verkleinern kann, muss ich mich buchstäblich auf einen Tisch setzen, von unten aufgeschnitten werden, von oben aufgeschnitten werden und etwa drei Monate lang Bettruhe halten", berichtete sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihren vier Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / cardiallaccess Cardi B im September 2024