Konzertbesuch: Haben sich Cardi B und Stefon Diggs versöhnt?

Cardi B (33) und Stefon Diggs heizen die Gerüchteküche kräftig an: Rund zwei Monate nach ihrer Trennung sorgte der Footballspieler am Mittwochabend für Aufsehen, als er bei der "Little Miss Drama Tour" seiner Ex in Washington D.C. auftauchte. Der 32-Jährige ließ es sich nicht nehmen, das ausverkaufte Konzert in der Capital One Arena zu besuchen – und zwar in Begleitung seiner Familie. Personal Trainer Clyde Simmons teilte in seiner Instagram-Story Videos, die Stefon zusammen mit seinem jüngsten Bruder Trevon Diggs und ihrer Mutter Stephanie zeigen, wie sie ausgelassen zu Cardis Performance tanzten. Besonders zu sehen war die Gruppe, als die Rapperin ihren Part von Bluefaces (29) "Thotiana Remix" zum Besten gab.

Doch damit nicht genug: Nach dem Konzert tauchte Stefon auch bei Cardis Afterparty im Club Throw Social auf. Als die 33-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almánzar heißt, wenige Momente nach Stefon und seiner Familie den Club verließ, ging sie zu seinem Auto hinüber und unterhielt sich kurz mit ihm, bevor beide getrennt voneinander wegfuhren. Fans spekulieren seitdem in den sozialen Medien fleißig darüber, ob das Ex-Paar womöglich wieder zusammen ist. "Ich bin ehrlich gesagt glücklich für mein Mädchen. Wenn sie wieder zusammen sind, ist das auch großartig für ihren Sohn", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Ich hoffe, sie arbeiten daran." Ein Sprecher des Magazins People erhielt bisher keine Stellungnahme von den Vertretern der beiden.

Die Beziehung von Cardi und Stefon war Anfang Februar in die Brüche gegangen, kurz bevor der NFL-Spieler mit seinen damaligen Teamkollegen der New England Patriots beim Super Bowl 2026 gegen die Seattle Seahawks antrat. Aufmerksamen Fans war nach dem Spiel aufgefallen, dass sich das Paar gegenseitig auf Instagram entfolgt hatte. Eine Quelle verriet dem Magazin People damals, dass Cardi sich von der Beziehung zurückgezogen habe, weil sie ihm nicht mehr vertrauen konnte. "Die Dinge wurden zu hitzig und kompliziert. Cardi ist sehr direkt. In dem Moment, in dem sie spürte, dass sie ihm nicht vertrauen kann, zog sie sich zurück, um sich auf ihre Kinder, ihre Musik und ihre Tour zu konzentrieren", erklärte der Insider. Die beiden haben seit November 2025 einen gemeinsamen Sohn. Cardi hat außerdem drei weitere Kinder mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Offset (34). Stefon ist Vater von insgesamt sechs Kindern mit sechs verschiedenen Frauen, vier davon wurden 2025 geboren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cardi B und Stefon Diggs

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Getty Images Cardi B, August 2025

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Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler