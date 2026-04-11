Abgelehnt: Offset forderte DNA-Test für Cardi Bs Baby

Offset (34) und Cardi B (33) liefern sich im Scheidungsprozess einen neuen Schlagabtausch – diesmal geht es um die Vaterschaft von Cardis jüngstem Baby mit Stefon Diggs. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, beantragte Offset am 25. Februar in den laufenden Scheidungspapieren einen DNA-Test für das Neugeborene, um klären zu lassen, ob das Kind von ihm oder von Footballstar Stefon ist. Laut TMZ lehnte der zuständige Richter diesen Antrag jedoch ab, gab einem weiteren Wunsch des Rappers aber statt: Für eines von Cardis anderen Kindern darf ein Vaterschaftstest durchgeführt werden. Gleichzeitig untersagte das Gericht beiden, sich in Interviews oder im Netz gegenseitig mit abfälligen Aussagen anzugreifen.

In den Unterlagen ist das betroffene Baby als "Neugeborenes" beschrieben – damit ist der Sohn gemeint, den Cardi im November 2025 zur Welt brachte und dessen Vater offiziell Stefon ist. Der Name des kleinen Jungen wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Der letzte gemeinsame Nachwuchs von Cardi und Offset kam bereits 2024 zur Welt, weshalb der Richter den DNA-Antrag für das Baby mit Stefon ablehnte. Für ein weiteres Kind der Rapperin, dessen genaues Geburtsdatum in den Dokumenten geschwärzt ist, stimmte das Gericht einem Test hingegen zu. Cardi hatte schon 2024 die Scheidung eingereicht und beantragt in dem Verfahren das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Außerdem enthält die aktuelle Anordnung die klare Auflage, dass sich beide Ex-Partner weder in sozialen Medien noch in Interviews beleidigen oder verleumden dürfen.

Cardi und Offset blicken auf eine bewegte gemeinsame Geschichte zurück. Die beiden Musiker kamen 2017 nach der Zusammenarbeit an ihrem Song "Lick" zusammen, heirateten heimlich im selben Jahr und wurden 2018 erstmals Eltern von Tochter Kulture. Nach einer ersten Trennung 2020 fanden sie noch einmal zueinander, begrüßten 2021 Sohn Wave und 2024 Tochter Blossom, bevor Cardi erneut die Reißleine zog. Während die Rapperin inzwischen auch privat mit Footballprofi Stefon Diggs in Verbindung gebracht wurde und mit ihm ihren Sohn bekam, sorgten Offsets Andeutungen zu dem Baby schon zuvor online für Wirbel.

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Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

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Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

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Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023