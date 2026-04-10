Ex Stefon Diggs lässt auf Cardi Bs Konzert Hüften wackeln

Auch nach der Trennung zeigt Stefon Diggs, dass er hinter Cardi B (33) steht: Bei ihrer "Little Miss Drama"-Show in Washington, D.C. tauchte der NFL-Star zusammen mit seiner Mutter Stephanie und seinem Bruder im Publikum auf. Die drei ließen es sich in dem von TMZ geteilten Video sichtlich gutgehen und tanzten ausgelassen zu Cardis Performance. Fans, die das Trio beim Feiern beobachteten, hielten den Moment fest. Ein bisschen Trennungsdrama scheint die gute Stimmung also nicht zu trüben.

Das Verhältnis zwischen Cardi und ihrem Ex ist trotz allem nicht ganz ohne Misstöne geblieben. Bei ihrem Tourauftritt in San Francisco hatte die Rapperin, ohne Namen zu nennen, angedeutet, dass niemand eine Frau wie sie "zum Narren halten" könne – und dass sie eine begehrte Frau sei. Viele sahen darin eine Spitze gegen Stefon. Getrennt hatten sich die beiden im Februar, nachdem Gerüchte über Untreue auf Seiten des Footballstars die Runde gemacht hatten. Trotzdem verbindet sie weiterhin eine enge Bindung: Im November hatten sie gemeinsam einen Sohn bekommen.

Dass die Familie Diggs Cardi auch nach der Trennung weiterhin unterstützt, hatte sich bereits zuvor angedeutet. Stefons Mutter Stephanie saß schon beim "Little Miss Drama"-Tourstopp in Houston im Publikum und erschien passend zum Motto der Show im Schulmädchen-Look. Damals brachte sie außerdem Sabrina Greenlee, die Mutter von NFL-Star DeAndre Hopkins, mit. Offenbar ist die Verbindung zwischen den Familien trotz der Liebeswirren bestehen geblieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / diggthis_ Stephanie Diggs trägt eine Kombination aus rotem Karorock, weißem Hemd mit Kragen und einem dazu passenden Hut auf Konzert von Cardi B.