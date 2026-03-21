Chuck Norris' Erben: So vielfältig sind seine fünf Kinder

Actionlegende Chuck Norris (†86) ist tot. Am Donnerstagmorgen, dem 19. März 2026, starb der Star aus "Walker, Texas Ranger" auf Hawaii im Kreis seiner Familie. Fans auf der ganzen Welt erinnern sich nun nicht nur an seine Kultrollen, sondern denken auch an seine Liebsten. Wie HollywoodLife berichtet, hinterlässt Chuck seine Söhne Mike und Eric aus seiner ersten Ehe mit Dianne Kay Holechek, seine Tochter Dina aus einer früheren Affäre sowie die Zwillinge Dakota und Danilee aus seiner Ehe mit Gena O'Kelley. Die Kinder des Kampfkünstlers haben sich im Laufe der Jahre unterschiedlich entwickelt, wobei gleich mehrere von ihnen in die Fußstapfen ihres Vaters getreten sind.

Chucks ältester Sohn Mike Norris, geboren 1962, folgte seinem Vater ins Filmgeschäft und arbeitete sowohl als Schauspieler als auch als Stuntman. Er hatte laut HollywoodLife Auftritte in einigen Episoden von "Walker, Texas Ranger" und wirkte bei großen Produktionen wie "Rush Hour 3" mit. Später wagte sich Mike auch hinter die Kamera und schrieb, inszenierte und spielte 2019 in "The End of Days: Global Catastrophe" mit. Auch sein Bruder Eric, der 1964 geboren wurde, machte sich vor allem als Stuntman einen Namen in großen Projekten wie "The Town" oder "Sons of Anarchy" und ist zudem ein erfolgreicher Rennfahrer. Tochter Dina, die aus Chucks Affäre mit einer Frau namens Johanna hervorging, lernte ihren Vater hingegen erst später kennen. Seitdem blieben sie jedoch eng verbunden, und Chuck teilte immer wieder Fotos von gemeinsamen Familienurlauben mit Dina, ihrem Ehemann Damien und ihren zwei Kindern. Beruflich ist Dina heute im Personalbereich tätig.

Seine jüngsten Kinder, die Zwillinge Dakota Alan und Danilee Kelly Norris, die Chuck mit seiner zweiten Frau Gena bekam, haben sich hingegen dem Kampfsport verschrieben. Dakota zeigt sich auf Instagram stolz als Fifth-Degree-Black-Belt und UFAF-Champion, während auch seine Schwester Danilee einen schwarzen Gürtel erlangte. Chuck gratulierte den beiden 2015 auf Facebook: "Nach fast acht Jahren Training haben unsere Zwillinge Danilee und Dakota ihre Prüfung abgelegt und den schwarzen Gürtel 2. Grades erhalten." Zudem hatte Danilee 2005 eine kleine Rolle in "Walker, Texas Ranger: Trial By Fire" gespielt, hält sich seither aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So unterschiedlich ihre Wege auch sind, in seinen fünf Kindern dürfte ein Teil des Actionhelden weiterleben.

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Jason Merritt/Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2"

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Imago Chuck Norris mit seinem Sohn Eric, 2005

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