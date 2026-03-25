Rapper Finch lernte seine große Liebe über Pokémon GO kennen

Rapper Finch Asozial (35) hat seine neue Freundin auf eine außergewöhnliche Art und Weise kennengelernt – und zwar beim Spielen von Pokémon GO. Der Musiker befindet sich derzeit auf unbestimmte Zeit in Thailand, wo er sich eine Auszeit gönnt und zum ersten Mal überhaupt öffentlich machte, dass er wieder in einer Beziehung ist. Die Frau an seiner Seite ist die 30-jährige Chupz Ink, die auf Instagram über 100.000 Follower hat und hauptberuflich als Tätowiererin arbeitet. Nebenbei ist sie auch als Tattoomodel aktiv und betreibt einen eigenen OnlyFans-Account.

Die Kennenlerngeschichte der beiden sorgt für besondere Aufmerksamkeit: Laut einem Post des Deutschrap-Newsportals raptastisch hat Chupz eine Arena angegriffen, die Nils Wehowsky, wie Finch mit bürgerlichem Namen heißt, zuvor im Spiel erobert hatte. Beim Verteidigen seines Reviers kamen sich die beiden über ihr gemeinsames Hobby näher und verstanden sich auf Anhieb. Dass der 35-Jährige ein leidenschaftlicher Pokémon-GO-Spieler ist, war seinen Fans bereits bekannt – und auch seine neue Freundin scheint mindestens genauso begeistert von dem Mobile Game zu sein. Wie lange Finch in Thailand bleiben wird, ließ er offen. Der Rapper kündigte jedoch an, das gesamte Jahr 2026 keine Konzerte zu spielen.

Persönliche Einblicke gab Finch bisher nur dosiert. In der Vox-Show Sing meinen Song berichtete der Künstler im vergangenen Jahr, wie sehr ihn die Geburt seiner Tochter geprägt hat und dass er mit der Mutter des Kindes respektvoll und erwachsen umgeht, auch wenn sie kein Paar sind. Jetzt zeigt er seine neue Liebe öffentlich und scheint sein Glück mit Chupz gefunden zu haben, nachdem er lange Zeit Single war. Beide teilen ihre Liebe vielfach in Posts auf Instagram. Sie sind viel am Strand, kümmern sich liebevoll um Tiere auf der Straße und scheinen die beste gemeinsame Zeit zu haben, die man sich vorstellen kann.

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Getty Images Rapper Finch im April 2024

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Instagram / finch Finch Asozial und Chupz Ink in Thailand 2026

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Instagram / chupz__ink Finch Asozial und Chupz Ink auf Thailand 2026