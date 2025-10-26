Klaas zerstört Pokémon-Booster im TV: Fans sind außer sich

Klaas Heufer-Umlauf (42) sorgte in seiner Sendung "Experte für alles" am 21. Oktober für eine Mischung aus Schock und Ungläubigkeit, als er ein seltenes und äußerst wertvolles Pokémon-Booster-Pack vor laufenden Kameras zerstörte. In einer Parodie auf das Format "Bares für Rares" konnten Zuschauer besondere Gegenstände anbieten. Dabei brachte ein Verkäufer ein originalverpacktes Karten-Pack aus der "TV Animation Edition" von 1999 mit, dessen Zustand als makellos bewertet wurde. Der Experte der Show, Luciano, schätzte den Wert des Packs zunächst auf 350 Euro ein, doch Klaas beäugte das Paket skeptisch. Um auf Nummer sicher zu gehen, rief er den Twitch-Streamer Kevin Teller, bekannt als Papaplatte (28), zurate – und riss in einem impulsiven Moment das Pack auf.

Während die entsetzten Reaktionen aus dem Publikum dafür sorgten, dass Klaas das Ausmaß seiner Tat erkannte, äußerte sich auch Papaplatte fassungslos: "Das ist verrückt." Aus dem Off wurde Klaas noch einmal verdeutlicht, welchen Fehler er begangen hatte, denn die Karten seien nun wertlos. Klaas musste schließlich selbst zur Geldbörse greifen und zahlte dem Verkäufer 200 Euro für das zerstörte Pack. In den sozialen Medien entfachte die Aktion sofort eine hitzige Diskussion. Einige Fans wiesen darauf hin, dass solche Packs in gutem Zustand bis zu 12.500 Euro wert sein könnten, während andere die gesamte Szene als inszeniert bezeichneten.

Für Klaas, der kritisch auf seine TV-Anfänge blickt, ist es nicht das erste Mal, dass er mit seiner Sendung für Gesprächsstoff sorgt. Der Moderator, der sonst durch seinen Witz und unkonventionellen Humor bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er keine Angst davor hat, Risiken einzugehen, um für Unterhaltung zu sorgen. Über seine private Leidenschaft für Sammlerstücke ist allerdings nichts bekannt. Pokémon-Karten scheinen definitiv nicht in seinem Interessengebiet zu liegen, wie sein Videocall mit Papaplatte nahelegte. Fans des Formats "Experte für alles" verfolgen dennoch begeistert jede Überraschung, die Klaas in der Sendung parat hält, auch wenn sie nicht immer ohne Kontroversen auskommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Get-together der Produzentenallianz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Juni 2022

Anzeige