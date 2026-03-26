Cyndi Laupers Sohn wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Schwere Vorwürfe gegen die Familie von Cyndi Lauper (72) erschüttern derzeit die Öffentlichkeit. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, hat eine Frau eine Klage gegen den Ehemann der Sängerin, David Thornton, eingereicht. Der Grund: Sein Sohn Declyn Lauper, der unter dem Künstlernamen Dex als Rapper bekannt ist, soll sie im November 2020 in einem New Yorker Penthouse sexuell missbraucht haben. Die Frau beschuldigt den 28-Jährigen, sie angegriffen zu haben, nachdem sie sich geweigert hatte, Oralverkehr mit ihm zu haben. Sie gibt an, dass Declyn ihr das Telefon weggenommen und gedroht habe, das Gerät zu zerstören, sollte sie nicht nachgeben.

In der Klageschrift schildert die Frau detailliert den Vorfall vom November 2020. Declyn habe sie in das Penthouse eingeladen und ihr Geld für einen privaten Transport geschickt. Als sie ankam, sei er jedoch aufgebracht gewesen, und sie hätten sich über die Durchführung von Oralverkehr gestritten. Als sie darauf bestanden habe zu gehen, habe Declyn sie auf sein Bett gestoßen, ihre Arme festgehalten und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Frau behauptet zudem, er habe sie mit beleidigenden Worten beschimpft und ihr gesagt, dass ihr niemand glauben würde, falls sie über den Vorfall sprechen sollte. Verklagt wird jedoch nicht Declyn selbst, sondern sein Vater David. Die Klägerin wirft dem 72-Jährigen vor, den Missbrauch ermöglicht zu haben, da er das Penthouse gemietet und von den gewalttätigen Tendenzen seines Sohnes gewusst habe.

Die Klage verweist auf frühere Vorwürfe gegen Declyn. Seine Ex-Freundin Brittney Taylor, bekannt aus der Show "Love & Hip Hop: New York", hatte bereits 2018 öffentlich behauptet, dass der Rapper während ihrer Beziehung physisch und verbal gewalttätig gewesen sei. Die jetzige Klägerin gibt an, dass David von diesen Anschuldigungen gewusst, aber nichts unternommen habe, um seinen Sohn zu beaufsichtigen oder zu verhindern, dass er die Räumlichkeiten für weitere Übergriffe nutzt. Sie fordert Schadenersatz und gibt an, durch den Vorfall physische Verletzungen sowie emotionale Schäden wie Stress, Angst, Verlust des Selbstwertgefühls und Demütigung erlitten zu haben. Vertreter von Cyndi Lauper haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

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Getty Images Cyndi Lauper (r) und ihr Sohn Dex, 2021

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Getty Images Cyndi Lauper, Pop-Ikone

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Getty Images Brittney Taylor auf dem Beautycon Festival 2019