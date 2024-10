Cyndi Lauper kann mit dem Älterwerden nicht so gut umgehen

Pop-Ikone Cyndi Lauper (71) – die hinter weltweiten Hits wie "Girls Just Want to Have Fun" und "Time After Time" steht – hat sich kürzlich zum Älterwerden geäußert." Es ist echt beschissen", meinte die Sängerin ganz unverblümt im Interview mit People. Doch sie tue ihr Bestes, um trotz des Alters fit zu bleiben. Aktuell bereitet sich die Sängerin auf ihre "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour“ vor, die am 24. Oktober in Detroit startet, sie durch Arenen in ganz Amerika führen und im Februar in Europa enden wird.

"Man muss auf sich selbst aufpassen", betonte Cyndi im Interview und erklärte weiter: "Ich zwinge mich dazu, Dinge zu tun – sei es Radfahren, Laufen, Gewichtheben oder Yoga. Yoga ist großartig, weil es dich in eine andere Stimmung versetzt." Sie fügte hinzu: "Wer will schon alt und gebrechlich werden? Niemand! Aber der Trick ist, nicht zu gebrechlich zu werden."

Die 71-Jährige, die Ihren Durchbruch 1983 mit ihrem Album "She's So Unusual" feierte, blickt dennoch nicht nostalgisch auf die Vergangenheit zurück. "Ich habe nie versucht, in der Vergangenheit zu leben, weil ich weiß, dass sich alles in der Welt und im eigenen Leben verändert", erklärte sie und meinte weiter: "Es gibt so viele verschiedene Kapitel, dass es kriminell wäre, kein neues aufzuschlagen." Neben ihrer musikalischen Karriere ist Cyndi auch Mutter eines Sohnes, Declyn, der heute 26 Jahre alt ist.

Getty Images Cyndi Lauper bei den Tony Awards 2021

Getty Images Cyndi Lauper, Musikerin

