"Ich liebe sie": Cyndi Lauper hatte nie Streit mit Madonna

Im Juli 1983 veröffentlichte Madonna (66) "The First Album" mit Hits wie "Holiday". Wenig später brachte Cyndi Lauper (71) ihr kultiges Debütalbum "She's So Unusual" heraus. Beide Frauen ähnelten sich in ihren rebellischen Persönlichkeiten und der Tatsache, dass sie parallel riesige Stars wurden. Die Branche versuchte dann, sie gegeneinander auszuspielen – doch ihr angeblicher Streit war vollkommen erfunden! Gegenüber People stellte Cyndi nun klar, dass sie immer ein Fan von Madonna gewesen sei: "Als ich sie 'Like a Prayer' singen sah, dachte ich nur: 'Oh mein Gott. Ah, ich liebe sie!' Und ich habe sie seitdem geliebt."

Die Sängerin erinnerte sich im Gespräch mit dem Magazin daran, dass schon sehr früh versucht worden sei, Frauen in der Branche als Feindinnen darzustellen. Sie selbst habe das als Superstar in den 80er-Jahren erlebt, doch schon lange davor hätten Künstlerinnen ähnliche Erfahrungen gemacht: "Eigentlich begann es in den 60er-Jahren, als man die Frauen gegeneinander ausspielte und wollte, dass sie zu dem zurückkehren, was sie vor der Frauenbewegung gemacht haben!"

Nicht nur zwischen Cyndi und der "Queen of Pop" scheint die Stimmung vollkommen harmonisch zu sein. Auch im Liebesleben der kontroversen Diva läuft es anscheinend bestens. Madonna und ihr 28-jähriger Freund Akeem Morris sind seit August dieses Jahres ein Paar und schwer verknallt. Erst kürzlich ließen sich die zwei Turteltauben bei einem Fußballspiel in London blicken. Auf Instagram postete die "Hung Up"-Interpretin eine Reihe süßer Schnappschüsse, wie sie sich unter anderem nah an ihren Liebsten kuschelte.

Getty Images / Daniel Boczarski Cyndi Lauper, "America Salutes You"-Konzert, Chicago 2016

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

