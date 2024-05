Cyndi Laupers Sohn Dex wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Gegen Dex Lauper (26) werden aktuell heftige Vorwürfe erhoben. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die The Mirror vorliegen. In diesen heißt es, dass Cyndi Laupers (70) Sohn "fahrlässig, mutwillig, rücksichtslos, absichtlich und wissentlich versucht habe, die Klägerin sexuell anzugreifen und zu missbrauchen." Der Vorfall soll sich am 9. November 2020 ereignet haben. Angeblich habe der US-Amerikaner das vermeintliche Opfer in seiner Wohnung zu sexuellen Handlungen gezwungen und ihr Handy konfisziert.

Die Frau erklärt gegenüber dem Boulevardblatt, warum sie sich erst Jahre später meldete: "Es war mir definitiv peinlich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich als Opfer gesehen habe, weil ich normalerweise eine starke Person bin." Zudem spiele die Verjährungsfrist eine Rolle für sie. Die Klägerin erklärt: "Ich denke, es war an der Zeit, 'jetzt oder nie' für mich selbst einzustehen." Damals habe sich Dex direkt bei ihr entschuldigt und versucht, sie zu kontaktieren. "Nach dem Übergriff geriet ich in Panik. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben zu diesem Zeitpunkt wirklich in Gefahr war", erinnert sich die Frau.

Bislang äußerte sich der 26-Jährige nicht öffentlich zu den Anschuldigungen. Bereits vor wenigen Monaten machte der gebürtige New Yorker mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Laut New York Post wurde er wegen Waffen- und Drogenbesitzes festgenommen. Nachdem sein Vater David Thornton eine Kaution in Höhe von circa 19.000 Euro bezahlt haben soll, durfte Dex das Gefängnis wieder verlassen.

Getty Images Dex Lauper, Sohn von Cyndi Lauper

Instagram / dexlauper Dex Lauper, Sohn von Cyndi Lauper

