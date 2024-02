Cyndi Laupers Sohn Dex wegen Waffenbesitzes festgenommen

Sorge um den Sohn von Cyndi Lauper (70). Die Sängerin, die vor allem mit ihrem Hitsong "Girls Just Want To Have Fun" bekannt geworden war, ist Mutter eines Sohnes. Der sorgte jedoch in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen: So wurde er etwa schon 2022 verhaftet. Nun leistet er sich erneut einen Fehltritt: Cyndis Sohn Dex Lauper (26) wurde wegen Waffen- und Drogenbesitzes festgenommen!

Wie New York Post berichtet, wurde der 26-Jährige am Mittwoch in New York festgenommen. Demnach habe es eine Schießerei in Harlem gegeben, wobei ein 24-Jähriger verletzt worden war. Auch Dex sei vor Ort gewesen, weswegen er von den Behörden in Gewahrsam genommen wurde. Er trug eine Waffe bei sich, die geladen war. Wie es nun für ihn weiter geht, ist noch nicht klar.

Schon im Jahr 2022 kam Dex mit dem Gesetz in Konflikt. Damals wurde er im Besitz eines gestohlenen Autos erwischt – und bekannte sich vor Gericht schuldig. Daraufhin musste er Sozialstunden ableisten und durfte ein Jahr lang nicht weiter negativ auffallen.

Getty Images Cyndi Lauper bei den Tony Awards 2021

Getty Images Dex Lauper, Sohn von Cyndi Lauper

Getty Images Cyndi Lauper, Sängerin

