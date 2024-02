Cyndi Laupers Sohn nach Verhaftung gegen Kaution entlassen

Ob Cyndi Lauper (70) erleichtert ist? Die Sängerin muss sich aktuell wieder Sorgen um ihren Sohn Dex (26) machen. Der Rapper war vergangenen Mittwoch in New York City wegen Waffen- und Drogenbesitzes festgenommen worden – nicht seine erste Verhaftung. Es soll im Stadtteil Harlem zu einer Schießerei mit Verletzten gekommen sein. Nun kann Cyndi aufatmen: Dex wurde gegen Kaution aus dem Knast entlassen.

Das berichtet New York Post. Die Kaution in Höhe von rund 19.000 Euro soll Dex' Vater David Thornton bezahlt haben. Zuvor soll es schon zu einer ersten Anhörung vor Gericht gekommen sein, bei der sein Anwalt darauf plädiert habe, sein Mandant solle ohne Kaution freigelassen werden. Der 28-Jährige sei "das Opfer eines Verbrechens und kein Täter" und lediglich "zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen. Die Staatsanwaltschaft hingegen forderte eine Kaution von etwa 46.000 Euro. Inwieweit Dex sich weiter vor Gericht verantworten muss, ist nicht klar.

Mittlerweile ist auch geklärt, was genau vorgefallen war. Laut der Staatsanwaltschaft soll Dex mit einem Freund in einem Uber unterwegs gewesen sein, dass dann im Stillstand von einer Gruppe fünf bewaffneter Personen eingekreist worden sei. Einer davon soll dann einen Schuss abgegeben haben, der seinen Kumpel ins Bein traf. Dex habe dann in einem Tabakgeschäft Zuflucht gesucht. Als die hinzugerufene Polizei eingetroffen war, habe sie die geladene Waffe bei ihm entdeckt.

