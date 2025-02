Das sind die Zukunftspläne von Sängerin Cyndi Lauper

Sängerin Cyndi Lauper (71) ist auf Abschiedstour und begeistert Fans rund um den Globus ein letztes Mal mit ihren Hits wie "Girls Just Want To Have Fun" und "Time After Time". Am 25. und 26. Februar wird sie in Berlin und Düsseldorf auftreten und ihre Karriere auf den deutschen Bühnen feiern. Im Interview mit der Bild machte sie klar, dass sie ihre Farewell-Tour als eine Möglichkeit sieht, ihren Fans zu danken, anstatt sich einfach in den Ruhestand zu verabschieden. "Es ist ein Dankeschön, kein Sprung ins schwarze Nichts", erklärte sie.

Auch nach dem Ende ihrer Abschiedstour wolle sie weiter Songs schreiben und auf diese Weise mit ihrer großen Leidenschaft – der Musik – verbunden bleiben will. Außerdem verriet sie, dass sie sich mit ihrer Megastar-Freundin Cher (78) treffen wolle. Worauf die 71-Jährige jedoch zukünftig verzichten will? Die ganz großen Tourneen, die wird Cyndi nicht mehr auf sich nehmen.

Mit ihrem extravaganten Stil prägte Cyndi nicht nur die Popkultur der 80er-Jahre, sondern setzte auch gesellschaftliche Statements. Besonders ihr Song "True Colors" avancierte zur Hymne der LGBTQ+-Community, deren Rechte sie über Jahrzehnte aktiv unterstützte. Doch der Weg an die Spitze war für die New Yorker Musikerin mit italienischen Wurzeln nicht frei von Hindernissen: In den frühen 1980er Jahren hatte sie nach Rechtsstreitigkeiten mit ihrem ehemaligen Manager sogar Insolvenz anmelden müssen. Doch statt aufzugeben, hatte die Sängerin auf ungewöhnliche Verbindungen wie Auftritte in der Wrestling-Szene – an der Seite von Stars wie Hulk Hogan (71) – gesetzt, um ihre Musik einem größeren Publikum bekannt zu machen. Inzwischen liegt Cyndis Fokus auf Musical-Projekten. Ihr Stück "Kinky Boots" feierte 2013 riesige Erfolge und räumte sechs Tony Awards ab.

Cyndi Lauper, Sängerin

Cyndi Lauper in den 80er-Jahren

