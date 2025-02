Cyndi Lauper kämpft seit Jahren mit schwerer Schuppenflechte

Cyndi Lauper (71) hat in einem bewegenden Interview mit Mirror über ihren jahrelangen Kampf mit der Hautkrankheit Psoriasis gesprochen, den sie lange vor der Öffentlichkeit verborgen hielt. Die Sängerin, die für Hits wie "Girls Just Want to Have Fun" berühmt ist, verriet, dass sie sich seit ihrer Diagnose im Jahr 2010 mit schweren Symptomen der sogenannten Plaque-Psoriasis konfrontiert sah. Diese äußert sich durch trockene, schuppige Hautstellen, die oft von Juckreiz oder Schmerzen begleitet werden. Um die Auswirkungen ihrer Erkrankung zu verbergen, griff Cyndi sogar zu drastischen Mitteln wie Sprayfarbe auf der Haut und maßgeschneiderten Kostümen für ihre Auftritte. In einem Gespräch mit Prevention erklärte sie offen: "Es war nicht nur ein Ausschlag. Es war mein ganzer Körper."

Ihre Verzweiflung führte sie zu immer neuen Methoden, um ihre Haut zu kaschieren, sei es durch hochgeschlossene Kleidung, Make-up oder Selbstbräuner. Doch viele dieser Versuche verschlimmerten ihre Beschwerden nur. Besonders schwierige Zeiten erlebte sie, als über 80 Prozent ihres Körpers betroffen waren. Cyndi beschrieb die Krankheit einst als "einen Zustand, als hätte jemand kochendes Wasser über mich geschüttet". In Zusammenarbeit mit der National Psoriasis Foundation beleuchtete sie außerdem die körperlichen Herausforderungen, die die Krankheit mit sich brachte. Ihr Immunsystem sei beeinträchtigt gewesen, was nicht nur ihre Energie raubte, sondern auch dazu führte, dass sie ständig fror und sich selbst in einfachen Alltagssituationen eingeschränkt fühlte.

Abseits ihrer gesundheitlichen und altersbedingten Sorgen ist Cyndi bekannt für ihre einflussreiche Karriere in der Musikbranche. Seit den 1980ern hat sich die Pop-Ikone mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und schillernden Persönlichkeit einen festen Platz in der Popkultur gesichert. Doch auch abseits der Bühne zeigt sie stets Engagement: Sei es durch ihre Unterstützung der LGBTQ+-Community oder jetzt durch das Schaffen von Bewusstsein für die Herausforderungen von Psoriasis-Betroffenen. Ihr offener Umgang mit der Krankheit beweist Mut und inspiriert viele – keine Selbstverständlichkeit für eine Künstlerin, die sich über Jahrzehnte erfolgreich im Rampenlicht bewegt hat.

Cyndi Lauper in den 80er-Jahren

Cyndi Lauper bei den Billboard Women In Music 2019

